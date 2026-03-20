Pronostican la llegada de un ciclogénesis para este sábado en Mar del Plata: qué recomiendan

Acompañado de una alerta amarilla, este fenómeno de tormentas, vientos y ráfagas intensas arribará durante la madrugada en el inicio de fin de semana.

Enmarcado en una alerta amarilla por tormentas, vientos y ráfagas intensas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó el arribo de un ciclogénesis para este sábado en Mar del Plata.

De acuerdo con el SMN, este sábado por la madrugada y la mañana habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas con lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

Además, indicó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones:

Evitá circular por la vía pública , salvo que sea estrictamente necesario.

, salvo que sea estrictamente necesario. Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.

y objetos sueltos de No saques la basura fuera del horario permitido.

⛈️ #AlertaAmarilla 🟡 El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este sábado por la madrugada y la mañana habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas con lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional… pic.twitter.com/Nm3mAvwQjQ — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) March 20, 2026 Fuente: MI8

Comentarios

comentarios