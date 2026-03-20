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Pronostican la llegada de un ciclogénesis para este sábado en Mar del Plata: qué recomiendan

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Acompañado de una alerta amarilla, este fenómeno de tormentas, vientos y ráfagas intensas arribará durante la madrugada en el inicio de fin de semana.

Enmarcado en una alerta amarilla por tormentas, vientos y ráfagas intensas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó el arribo de un ciclogénesis para este sábado en Mar del Plata.

De acuerdo con el SMN, este sábado por la madrugada y la mañana habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas con lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo ráfagas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

Además, indicó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones:

  • Evitá circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario.
  • Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.
  • No saques la basura fuera del horario permitido.
Fuente: MI8

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