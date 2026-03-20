Pronostican la llegada de un ciclogénesis para este sábado en Mar del Plata: qué recomiendan

Acompañado de una alerta amarilla, este fenómeno de tormentas, vientos y ráfagas intensas arribará durante la madrugada en el inicio de fin de semana.
Enmarcado en una alerta amarilla por tormentas, vientos y ráfagas intensas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó el arribo de un ciclogénesis para este sábado en Mar del Plata.
De acuerdo con el SMN, este sábado por la madrugada y la mañana habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas con lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora.
Además, indicó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.
Recomendaciones:
- Evitá circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario.
- Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.
- No saques la basura fuera del horario permitido.