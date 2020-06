PROPONEN BENEFICIOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS PARA AFRONTAR LA CRISIS

Senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio presentaron proyectos legislativos centrados en la situación de los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (I.P.S.).



Los legisladores Lucas Fiorini, Claudia Rucci, Lucrecia Egger y Ana Laura Geloso solicitan un bono extraordinario de $ 5.000 para los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (I.P.S.), quienes en la actualidad están excluidos del beneficio que el ANSES otorgó a los jubilados que cobran la jubilación mínima. Asimismo, buscan hacer extensivo a dicho grupo los beneficios de la Tarjeta alimentar y el Ingreso Familiar Extraordinario (IFE).



Los proyectos se fundamentan “en el contexto difícil generado por el Covid19 . La capacidad de contagio elevada ha llevado a tomar drásticas medidas de aislamiento social, situación ha afectado directamente la economía, llevándola a una fuerte caída de la producción y del consumo, y cuyas consecuencias aún están por verse, siendo el panorama poco alentador”.



Recordaron que “antes que el Gobierno Nacional decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, definió el otorgamiento de un muy necesario bono extraordinario para los jubilados del ANSES que cobran la jubilación mínima. Dicho bono fue por $ 3.000 y por única vez, aunque más tarde fue renovado”.



“En el caso de los jubilados, que cobran la jubilación mínima, en la provincia no gozan de ese beneficio. Vemos necesario extender ese beneficio en el monto y en el tiempo. Consideramos que debería ser de al menos $ 5.000 y por el término de seis meses. Son muchas las necesidades que debe afrontar este grupo, además de no poder gozar de la ayuda de la tarjeta alimentaria».



El proyecto suma a los beneficiarios de las pensiones no contributivas, “otro grupo que se ve seriamente afectado, limitado en ingresos y son de los que más sufren los efectos socioeconómicos tanto de la pandemia como de la cuarentena extendida”, enfatizaron.

Asimismo para los que cobran una pensión o jubilación superior a la mínima, pero menor a $ 21.864, el proyecto prevé un plus equivalente a la diferencia entre el haber percibido y el monto máximo.

“Pensamos que este beneficio puede ser compatible y acumulable con cualquier otro que dispongan los gobiernos nacional y provincial”.

Otra de las propuestas presentadas por el grupo de legisladores consiste en solicitar al Gobierno de la Provincia “que interceda ante el Gobierno Nacional para que extienda el beneficio de la Tarjeta Alimentar y el Ingreso Familiar Extraordinario (IFE) a los beneficiarios de las jubilaciones mínimas y pensiones no contributivas del IPS”.



“Las personas, a quienes nos referimos, reciben un beneficio muy pequeño del Estado en comparación a las dificultades que enfrentan. Por eso, entendemos que es justo que reciban un auxilio extraordinario en los difíciles meses que está atravesando nuestra provincia y el país en su conjunto”, fundamentaron.



“Entendemos las dificultades que el Gobierno Provincial tiene para encargarse de que su población esté lo mejor atendida posible, pero también es cierto que unos tienen necesidades más urgentes que otros. Este grupo viene siendo poco atendido y requiere que pongamos un esfuerzo mayor en socorrerlo. Ir en su auxilio no es una opción, es una obligación de todo Estado que siente la necesidad de hacer presente junto a sus habitantes. Nos lo demanda la Justicia Social y el Bien Común. Es una deber de justicia para uno de los sectores más vulnerables y no podemos dejar de atender a sus necesidades”, concluyeron.

