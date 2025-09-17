PROPONEN PROHIBIR LA INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS EN GENERAL PUEYRREDON

Se trata de un proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Diego García de Unión por la Patria, que plantea una transformación profunda en materia de protección animal y ambiental: prohibir en General Pueyrredon la renovación de habilitaciones a zoológicos, acuarios y oceanarios, y evitar la instalación de nuevos establecimientos de este tipo en el futuro.

La iniciativa surge de la necesidad de adecuar la normativa municipal a los nuevos paradigmas éticos y científicos, que ponen de manifiesto el problema de tomar a los animales como objetos de exhibición. En ese sentido, el proyecto se inscribe en la tendencia internacional que avanza hacia la prohibición de la explotación animal, promoviendo un vínculo distinto entre la comunidad y el ambiente.



El debate tiene antecedentes en la ciudad: normativas como la Ordenanza 9702/94, que regulaba los oceanarios, o la 16.031/04, que prohibía la venta de fauna silvestre, respondieron a una época en la que se aceptaba el encierro de animales con fines recreativos o comerciales. Hoy, con un marco legal nacional más exigente y con una conciencia social distinta, resulta necesario avanzar hacia un cambio definitivo.

Al respecto, Diego García señaló: “Durante años se lucró con el encierro de animales como si fueran un espectáculo. Eso quedó en el pasado. Tenemos que construir una mirada distinta, donde se respete a cada especie y su libertad en su propio hábitat y no se la utilice con fines económicos. Este proyecto es una forma de decir que en nuestra ciudad no hay lugar para prácticas que ya no tienen sentido en el siglo XXI, no queremos a los animales en piletas o tras las rejas”.



El proyecto fue presentado este martes 16 en el Honorable Concejo Deliberante y espera por su tratamiento en comisiones.

Comentarios

comentarios