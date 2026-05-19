Prueban un modelo de IA que anticipa el deterioro cognitivo por Alzheimer con una sola resonancia magnética

La herramienta desarrollada en la Universidad de California en San Francisco utiliza análisis de imágenes cerebrales y datos demográficos básicos para brindar a médicos información pronóstica temprana en la enfermedad

La demencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), representa actualmente la séptima causa de defunción y es una de las principales razones de discapacidad y dependencia entre personas mayores en todo el mundo

De todas sus formas, la enfermedad de Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos, lo que la convierte en el trastorno neurodegenerativo más prevalente del planeta. Estos datos reflejan la urgencia clínica y social de mejorar tanto la predicción como el seguimiento y tratamiento de la enfermedad.

Un hito reciente, publicado en la revista Nature Aging, podría transformar el abordaje diagnóstico del Alzheimer. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) desarrollaron una estrategia de aprendizaje profundo multitarea capaz de anticipar el deterioro cognitivo a partir de una única resonancia magnética y datos demográficos simples, según el reporte presentado por el equipo liderado por Ashish Raj, profesor de Radiología e Imagen Biomédica.

La metodología no requiere de pruebas complejas como tomografías por emisión de positrones (PET), análisis genéticos o tests neurocognitivos extensivos. El sistema demostró superar la precisión de todos los modelos de inteligencia artificial existentes hasta el momento, incluyendo los basados en aprendizaje por transferencia, modalidad ampliamente utilizada cuando los datos disponibles son limitados.

Entre los aportes concretos, el trabajo comprobó que el modelo lograba predecir de forma pionera resultados clínicos relevantes: diagnóstico de Alzheimer, segmentación de tejidos cerebrales y puntuaciones cognitivas tanto actuales como futuras, todo sobre la base de una sola exploración inicial. Esta capacidad, subraya Raj, “convierte a la herramienta en un recurso rápido, preciso y fácil de implementar en la mayoría de los entornos clínicos”, eliminando la necesidad de conocimiento informático especializado o infraestructura avanzada para su puesta en marcha.

En una estructura autónoma que responde directamente a la pregunta central sobre el avance científico, el nuevo sistema utiliza únicamente una resonancia magnética corriente combinada con datos demográficos para anticipar con exactitud la probabilidad y el ritmo del deterioro cognitivo en pacientes con riesgo o sospecha de enfermedad de Alzheimer. Esta innovación ofrece un recurso diagnóstico y pronóstico para médicos y centros que tradicionalmente enfrentan serias barreras de acceso o demora para realizar test neuropsicológicos completos o recurrir a tecnología avanzada, facilitando así una intervención precoz y personalizada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejoras en velocidad, precisión y generalización para la predicción clínica

En la práctica clínica, predecir quién desarrollará Alzheimer resulta complejo y costoso. Los métodos tradicionales demandan imágenes cerebrales avanzadas, biomarcadores en sangre y pruebas neuropsicológicas que requieren la intervención de un neuropsicólogo. Frente a esta realidad, el grupo de UCSF diseñó un modelo de aprendizaje profundo multitarea, perfeccionado con conocimiento especializado del dominio y grandes modelos preentrenados, que prescinde de insumos técnicos complejos.

El primer autor del estudio, Daren Ma, especialista en aprendizaje automático del Laboratorio Raj en la UCSF, explicó: “Obtuvimos mejoras significativas en velocidad y rendimiento con respecto a otros sistemas, lo que podría resultar valioso para desarrollar una predicción clínica rápida del deterioro cognitivo antes de derivar al paciente a un laboratorio de imágenes más avanzado o a un informe neurorradiológico completo”. Ma remarcó, además, que el uso extensivo de software de morfometría por resonancia magnética suele ser lento y exigir una gran potencia de cómputo, mientras que la nueva estrategia elimina esa necesidad, agilizando el camino hacia una detección más temprana y precisa.

Según detalló el equipo, la estrategia demostró solventar las limitaciones de los anteriores modelos de inteligencia artificial, especialmente su debilidad cuando se aplicaban en cohortes externas o escenarios menos regulados. La segmentación de imágenes cerebrales en clases de tejido —sustancia gris, sustancia blanca y líquido cefalorraquídeo— mejoró la tolerancia a errores y la capacidad de adaptación al analizar muestras diversas.

Utilidad más allá del Alzheimer: pronóstico en otras enfermedades neurodegenerativas

Aunque el foco principal del estudio recae sobre la predicción y monitoreo de la enfermedad de Alzheimer, los autores propusieron extender el alcance del modelo a otras condiciones neurológicas. De acuerdo con Raj, “nuestra técnica ofrece a otros usuarios, especialmente a los médicos, la oportunidad de beneficiarse de las representaciones espaciales implícitas del cerebro aprendidas por nuestros modelos propuestos, sin necesidad de tener conocimientos especializados en estos procesos computacionales”.

El informe confirmó que la herramienta también permite caracterizar la relación entre morfología cerebral y cognición en enfermedades como el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la enfermedad de Huntington. En contextos comunitarios y hospitales alejados de grandes urbes, donde suele escasear el recurso humano entrenado para evaluación neurocognitiva, este tipo de tecnología puede suplir una de las principales barreras de acceso.

El estudio también introdujo un método para pronosticar cambios cognitivos longitudinales utilizando el mínimo de datos requerido, facilitando así el seguimiento evolutivo del paciente a lo largo del tiempo y la evaluación de la respuesta a eventuales terapias.

Implicancias para ensayos clínicos y nuevos tratamientos

Uno de los obstáculos históricos en la investigación de terapias modificadoras de curso en la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos es la dificultad para seleccionar candidatos y evaluar, en un plazo razonable y sin altos costos, la progresión clínica. Raj explicó: “La capacidad de predecir correctamente qué pacientes progresarán y cuáles no, utilizando únicamente datos basales, puede reducir drásticamente el tamaño de las muestras y los costes”.

El modelo, según los autores del estudio, podría optimizar tanto la selección de participantes como el seguimiento en grandes ensayos clínicos, aumentando la sensibilidad y especificidad de las mediciones de resultado y permitiendo detectar de forma más rápida y precisa el impacto de fármacos en desarrollo.

Como potenciales evoluciones, Raj y su equipo contemplan la incorporación futura de mediciones complementarias —como imágenes por resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones longitudinales, marcadores genéticos y biomarcadores en sangre o líquido cefalorraquídeo— lo que ampliaría el espectro de aplicaciones clínicas y diagnósticas.

En palabras de Raj, “la utilidad clínica en la práctica dependerá de los casos de uso y entornos específicos, y requerirá una evaluación cuidadosa en futuros estudios”, remarcando que la transferencia translacional de la tecnología a la rutina hospitalaria sigue requiriendo validaciones adicionales. La enfermedad de Alzheimer representa hasta el 70% de los casos de demencia, siendo el trastorno neurodegenerativo más frecuente a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opinión de referentes y futuro inmediato

El estudio despertó interés en la comunidad médica internacional. El cardiólogo Eric Topol, figura destacada en la intersección de medicina y tecnología, subrayó a través de su cuenta de X: «Una sola resonancia magnética, datos demográficos e inteligencia artificial predicen las puntuaciones cognitivas actuales y futuras, así como los resultados en casos de enfermedad de Alzheimer“.

La predicción anticipada y precisa del deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer constituye un desafío multidimensional. Mientras los modelos previos requerían tecnologías inasequibles o largos períodos de observación, la nueva aproximación publicada por la UCSF ofrece una alternativa ágil, escalable y factible para un número creciente de sistemas de salud que enfrentan una epidemia de enfermedades neurodegenerativas.

Este avance representa una alianza entre inteligencia artificial, imagenología cerebral y conocimiento médico especializado para transformar la atención neurológica y el desarrollo de nuevas terapias. La validación futura en escenarios clínicos reales definirá el alcance y la traslación concreta de este salto tecnológico, en contextos donde el tiempo, el costo y el acceso son variables determinantes.

Fuente: Infobae

Comentarios

comentarios