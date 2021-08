Pulti: “Con más infraestructura, podemos ser también capital de la alimentación saludable”

El precandidato a diputado nacional por el frente Vamos con Vos Gustavo Pulti resaltó a su vez que la producción de frutas y verduras compone una importante fuente de trabajo a favor de nuestra ciudad. Durante el encuentro, los precandidatos del frente que encabeza Florencio Randazzo dialogaron con los trabajadores rurales. Allí coincidieron en la importancia de apoyar y proteger a las pequeñas y medianas empresas. El sector frutihortícola ha sufrido una importante disminución comercial producto de la pandemia. La necesidad de vender el producto ya sembrado enfrentó a los obreros a una importante vulnerabilidad ante la caída de los precios.

Asimismo, Pulti, Telpuk, Taccone y Vismara conversaron con las familias del lugar. Con el interés de conocer tanto las fortalezas como las necesidades de la cotidianeidad rural, concluyeron que impera la necesidad de un Estado que trabaje a favor de Mar del Plata.

Caminos rurales y luminarias

Los vecinos del cordón frutihortícola expresaron a los precandidatos del frente que conduce Florencio Randazzo Vamos con Vos y de Acción Marplatense su angustia por el estado de los caminos rurales. Las obras que se hicieron en los últimos meses no cuentan con mantenimiento. Así, viven con temor a los próximos días de lluvias y tormentas, ya que anticipan quedarán aislados nuevamente. Según las familias, los trabajos realizados no han sido coordinados integral y estructuralmente. Esto se debe a la falta de diálogo entre los trabajadores y el actual gobierno municipal. Como consecuencia, los caminos no resultan duraderos, lo que además imposibilita a las familias proyectar y crecer a mediano y largo plazo.

Las luminarias evidencian un mayor grado de negligencia. Los precandidatos del frente Vamos con Vos a nivel nacional y provincial y de Acción Marplatense a nivel local observaron que no solo no se realizaron nuevas instalaciones, sino que no hubo mantenimiento de las redes existentes. La falta del trabajo mancomunado excluye a uno de los sectores más valiosos que tiene Mar del Plata. A su vez, Pulti, Telpuk, Taccone y Vismara confirmaron que la línea 147 no permite reconocer la zona rural para realizar reclamos por tales problemáticas.

Conectividad rural

Durante el recorrido con los precandidatos del frente Vamos con Vos y de Acción Marplatense, los vecinos del cordón frutihortícola manifestaron que también sufren la falta de conectividad. Tal aislamiento impide al sector rural acercar sus prioridades y sus problemáticas a las autoridades municipales. La imposibilidad de contar con una conexión de calidad tiene consecuencias negativas inmediatas en la economía. El acceso a internet y a una línea telefónica son esenciales para poder comercializar y facturar. A su vez, esto se traduce en la interrupción educativa para los más chicos de las familias. Dentro del contexto de la pandemia, muchos hijos e hijas de obreros de la tierra no pudieron contar con su derecho a la educación debido a la falta de obras que permitan establecer y mantener la conectividad.

