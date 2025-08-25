Pulti: “Los problemas de los barrios tienen solución con trabajo todos los días”

“Lo que amamos no se abandona. Los problemas tienen solución cuando se trabaja todos los días con la cabeza y el corazón puestos en Mar del Plata”, afirmó el candidato a concejal de Acción Marplatense Gustavo Pulti, quien visitó a los vecinos de Acantilados, en la zona del Golf, mantuvo un encuentro en la Sociedad de Fomento de Playa Serena y compartió una jornada en el Barrio San Jorge.

Pulti remarcó que “queremos hacernos responsables de trabajar por cada una de las necesidades que nos plantean. Con aciertos y errores, siempre tuvimos la vocación de hacer por Mar del Plata”, expresó.

Durante el fin de semana, Pulti también compartió una jornada en el Barrio San Jorge junto a Emilce Rodríguez, vecina del barrio y candidata a concejal de la lista. Allí recorrió las calles, dialogó con vecinos y visitó el comedor Mario Ovejero, donde conversó con su referente, Mariela Acosta, sobre el esfuerzo cotidiano que sostienen para acompañar a tantas familias.

En ese marco, el candidato subrayó la necesidad de “construir una Mar del Plata más inclusiva, con más posibilidades: con polideportivos que abracen a la comunidad, con la orquesta infanto juvenil presente en cada barrio, con la comida garantizada en cada casa y con respuestas para cada vecino que hace años espera una luminaria o la solución al problema de su calle inundada”.

“Lo que se ama no se abandona. Lo que soñamos, se construye”, concluyó Pulti.

