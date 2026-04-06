Pulti presentó dos proyectos para proteger y analizar la crisis del Puerto: «Milei no debe abandonar a nuestras industrias»

El concejal busca que el Gobierno Nacional adopte medidas de protección urgente para el sector. Además busca instalar una Mesa de Diálogo con amplia convocatoria para generar políticas públicas.

El concejal de AM-MDF, Gustavo Pulti, presentó dos proyectos. El primero de ellos se trata de una resolución en la que exhorta al presidente Javier Milei, al ministro Caputo y la presidencia de ambas cámaras del Congreso, a la adopción urgente de medidas de protección frente a la crisis que atraviesa el sector pesquero en virtud de su impacto en la economía marplatense y nacional así como por sus consecuencias sociales y laborales.

En otra iniciativa también propone una Mesa de Diálogo con una convocatoria amplia para que todo el sector, con todas sus organizaciones empresariales y representaciones gremiales, sea escuchado. “El problema es el modelo de Milei con atraso cambiario, elevación de costos internos y presión fiscal», dijo el concejal.

El Concejal advirtió que el sector pesquero marplatense “está al borde de la parálisis como acreditan en primera persona las cámaras empresarias del sector».

Pulti explicó que «a través de todo el siglo 20 y el siglo 21, el sector pesquero marplatense ha generado inversiones y trabajo demostrando su aptitud y viabilidad en los mercados internacionales en las diferentes coyunturas. El mal momento que atraviesa hoy es atribuible al deterioro de la actividad productiva que provocan las variables centrales del modelo económico de Milei: atraso cambiario, elevación de costos internos y presión fiscal”.

«El sector invierte, pesca y exporta, como siempre. Lo que necesita no son privilegios sino la revisión de un modelo que, por su propia Indole, atenta contra rentabilidad de la industria”, agregó.

Gustavo Pulti.

El concejal remarcó la importancia de la implementación de “medidas de protección e impulso que permitan superar la crisis, mejorando el desequilibrio provocado por el aumento de los costos internos argentinos frente a los precios internacionales que están destruyendo la rentabilidad y el trabajo ”.

En este contexto, la iniciativa del ex intendente impulsa un proyecto de Resolución dirigido al Gobierno Nacional en el que da cuenta en los fundamentos del estado de situación y reclama medidas de protección en virtud de la importancia social, económica y también en la balanza comercial argentina que tiene la actividad pesquera.

Al mismo tiempo, en otra iniciativa, Pulti la creación de una Mesa de Diálogo y Desarrollo del sector pesquero con el objetivo de construir consensos, analizar la situación y diseñar políticas sostenibles a mediano y largo plazo.

Allí se propone convocar a las Cámaras empresariales pesqueras en sus diferentes agrupamientos, de la industria naval y del conjunto de actividades relacionadas con la economía pesquera, así como organizaciones gremiales y cooperativas del sector.

Por último, Gustavo Pulti destacó que “el puerto de la ciudad de Mar del Plata constituye el principal complejo pesquero del país siendo eje productivo, laboral y exportador de enorme relevancia estratégica que genera de forma directa e indirecta más de 60.000 puestos de trabajo”.

“Si la pesca se detiene, el impacto no será solo sectorial sino social con repercusiones en toda la ciudad y del país. Proteger la industria es proteger el trabajo de los marplatenses”, finalizó.

Fuente: Mi8

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