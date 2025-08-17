Pulti: “Queremos apoyar con determinación a todos los jovenes emprendedores”

Desayuno con emprendedores

El candidato a concejal de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, compartió un desayuno con jóvenes emprendedores de distintos sectores de la ciudad. Del encuentro también participaron los candidatos Melisa Centurión, Raúl Calamante, Natalin Giovanetoni, Manuel Ali y Mara Segovia, junto al concejal Horacio Taccone.

Durante la reunión, los emprendedores presentaron proyectos vinculados a la tecnología, el diseño, la producción, los servicios y las industrias creativas. También expusieron los principales obstáculos que enfrentan: la falta de apoyo institucional, las trabas, las dificultades de financiamiento y un contexto económico que, lejos de acompañar, desalienta.

“Emprender en Mar del Plata es comprometerse con el presente y el futuro de la ciudad. Cada idea, cada proyecto que nace es una semilla de innovación y trabajo. Cuando un emprendimiento crece, crece Mar del Plata”, afirmó Pulti.

Desde Acción Marplatense recordaron que durante su gestión en la Intendencia de la ciudad se promovieron políticas orientadas a la juventud como la formación en oficios, la escuela de artes y oficios digitales y la construcción del Parque Informatico. También los polideportivos, la orquesta infanto juvenil o el skatepark fueron destacados por los asistentes al encuentro.

Pulti señaló con dureza que “hoy los jóvenes que emprenden están solos, porque la ciudad está atravesada por un abandono que se nota en sus barrios, en la falta de oportunidades y en el escaso acompañamiento a quienes deciden producir acá”.

El candidato a concejal remarcó que los emprendimientos y las PyMEs son motor del desarrollo local porque generan empleo, transforman barrios y fortalecen el tejido productivo: “Desde Acción Marplatense y el Movimiento Derecho al Futuro queremos cambiar esta realidad. Apostamos a acompañar las ideas, a darles espacio y a defender a quienes eligen invertir en Mar del Plata. No puede ser que el Estado les dé la espalda”.

Finalmente, destacó la fortaleza del equipo de Acción Marplatense: “Nuestra lista expresa la experiencia de gestión y también la energía de la juventud. Es la combinación que necesita Mar del Plata para volver a ser una ciudad de oportunidades, donde el esfuerzo de cada emprendedor encuentre apoyo y no trabas”.

