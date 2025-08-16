Pulti: “Urge proteger la educación y la infancia de los marplatenses”

“La ciudad que soñamos todos los marplatenses solo es posible si hay una ocupación responsable, seria y comprometida con la educación. El abandono que estamos viviendo es destructivo”, afirmó Gustavo Pulti, candidato a concejal por Acción Marplatense en el Movimiento Derecho al Futuro, durante el Encuentro de Educación y Niñez realizado en el Hotel “23 de Mayo” de SUTEBA.

Más de 200 asistentes —entre comunidades educativas, docentes, directivos, estudiantes, auxiliares, supervisores, consejeros escolares, gremios de la educación, de la salud y de la justicia, además de organizaciones políticas y sociales— participaron del encuentro, en el que también estuvieron Raúl Calamante y otros candidatos y candidatas de la lista de Acción Marplatense.

En la reunión se debatió sobre la importancia de las políticas educativas y sociales y la necesidad de que Mar del Plata cuente con un gobierno local consustanciado con un proyecto humano y con vocación de futuro .

Pulti recordó hitos concretos de la gestión hasta 2015: la creación de 11 escuelas secundarias, el boleto estudiantil gratuito, la Orquesta Infanto Juvenil y la construcción de polideportivos en los barrios . “Demostramos que se puede avanzar cuando hay decisión política y compromiso con las familias, los chicos y los docentes”, subrayó.

“Necesitamos instituciones educativas abiertas, activas y vinculadas al trabajo, la producción y la vida comunitaria. Las aulas deben ser verdaderos espacios para enseñar y aprender, donde terminar la escuela y proyectar un futuro no sea un privilegio, sino un derecho”, agregó.

Finalmente, Pulti destacó que acompañar a las familias y respaldar a las y los docentes es fundamental para garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades

“Poder trabajar juntos en esta etapa, con la pluralidad de voces y sectores que se reunieron hoy, nos impulsa a seguir construyendo una ciudad que priorice la educación, la niñez y las oportunidades para todos”.

Fuente: ahoramardelplata

