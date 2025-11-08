Punta Mogotes: las reservas de temporada trepan al 65%, pero el finde largo de noviembre no despega

Ambas realidades fueron ratificadas por Luís García, vicepresidente del Consorcio de Concesionarios del Complejo de Punta Mogotes

De cara al fin de semana largo del 20 de noviembre y al inicio de la temporada de verano, el panorama en el complejo de balnearios de Punta Mogotes presenta dos realidades distintas. Mientras las reservas para el verano alcanzan un 65% y se mantienen en niveles positivos y optimistas, la demanda para el próximo fin de semana largo aún no es la esperada.

Así lo señaló Luís García, vicepresidente del Consorcio de Concesionarios del Complejo de Punta Mogotes, en diálogo con Mi8, al detallar que “en octubre anduvimos bien con las consultas y reservas para armar la temporada y estadía. Ese fin de semana, si hay buen clima, obviamente vamos a tener gente, pero todavía no estamos teniendo un nivel aceptable de reservas”.

En esa línea, García explicó que la inestabilidad del clima incide directamente en las decisiones de los turistas: “Nadie piensa en la playa cuando llovizna. Movimiento vamos a tener de cualquier manera”.

En ese sentido, habló sobre el operativo para «tentar a la gente a seguir haciendo escapadas«: «Estamos haciendo campañas constantemente. La ciudad trabaja en tratar de tener entretenimiento todo el tiempo. De la propuesta turística, lo más expuesto es la playa siempre”.

Respecto de la temporada estival, el vicepresidente del consorcio ratificó que «las reservas están en un 65%» y que, más allá de que se hayan amesetado después de octubre, «falta el último toque, en diciembre. El número está muy bien, va a ser una temporada más que aceptable. En la previa, no va a ser para nada una mala temporada”.

Consultado sobre las tendencias de estadía, García señaló que “lo que más predomina es la quincena, que es el término medio. La gente que opta por la opción mensualizada se ha disminuido. Hoy los jóvenes priorizan estar 15 días en un lado y 15 en otro, y no estar un mes en un mismo lugar”.

Finalmente, remarcó que el comportamiento del turista cambió en los últimos años, con decisiones más inmediatas: “La gente consulta al día y por internet y toma las decisiones en torno a eso. Se da en toda la temporada, y a partir de ahí definen su estadía en cantidad de días”.

