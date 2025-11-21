Punta Mogotes sortea 100 carpas para el verano

La Administración de Punta Mogotes abrió la inscripción para una nueva edición del sorteo de 100 carpas gratuitas para disfrutar durante el próximo verano en uno de los complejos balnearios más tradicionales de Mar del Plata.

Por quinto año consecutivo, la iniciativa busca acercar a marplatenses y turistas la posibilidad de acceder a un espacio equipado frente al mar. El sorteo está abierto a personas de todo el país, y la participación es totalmente gratuita.

Quienes deseen anotarse deben ingresar al sitio oficial de la Administración (https://puntamogotes.gob.ar/web/sorteo/) y completar el formulario digital. La inscripción estará disponible hasta las 9:00 del jueves 11 de diciembre.

El sorteo se realizará ese mismo día a las 11:00, con la fiscalización de un escribano público, y será transmitido en vivo por Instagram desde la cuenta oficial @puntamogotesmdq.

El administrador Fernando Mauraude destacó: “Este será el quinto sorteo consecutivo. La respuesta siempre ha sido excelente y cada año crece la cantidad de participantes, tanto de Mar del Plata como de otras ciudades”.

Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios, locales comerciales, propuestas gastronómicas y opciones deportivas como canchas de vóley, fútbol y pádel, consolidándose como uno de los destinos más completos del verano.

Comentarios

comentarios