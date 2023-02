Qué decían las cartas que las gemelas marplatenses les dejaron a sus padres antes de caer por el balcón

Antes de caer por el balcón de un tercer piso de un edificio en el municipio de Sallent, en las afueras de Barcelona (España), las gemelas marplatenses de 12 años escribieron una carta para sus padres. Una de las hermanas murió y la otra se encuentra en grave estado.

«En la carta, mi nieta Lana le pidió disculpas a toda la familia pero dijo que no soportaba más estar ahí. Leila también escribió una carta y confesó que no podía dejar a la hermana en esto sola porque siempre estuvieron juntitas», contó Gustavo, el abuelo.

Las gemelas habrían utilizado dos sillas para saltar al vacío. Los investigadores creen que las hermanas se tiraron del balcón de forma voluntaria.

«Hace dos meses una de mis nietas -la que falleció- me llamó por teléfono y me dijo ‘Gustavo, me quiero ir a Mar del Plata, no quiero estar más acá, no quiero pasar un cumpleaños más acá, quiero estar en tu casa’. Yo le dije que iba a hacer lo posible», reveló el abuelo en diálogo con Teleocho Informa, el noticiero de Canal 8.

Una de las víctimas, que había asegurado a gente cercana que se sentía identificado con el género masculino y pedía ser llamado Iván, contó que se sentía incomprendido por su transexualidad, según publicó el diario El País. Su hermana relató que actuaba en solidaridad con ella. Ambas desvincularon a sus padres, y les dijeron que no se sintieran culpables por la decisión que habían tomado.

Una de las hipótesis apunta a una situación familiar conflictiva. Otra versión indica que pequeñas eran víctimas de bullying en la escuela.

Una de las dos menores había pedido que la llamaran Iván porque se sentía un chico. Y eso había provocado la burla entre algunos compañeros, que la llamaban Ivana.

El Departamento de Educación y el Ayuntamiento negó que existiese un acoso escolar detectado en el instituto Llobregat, al que acudían las gemelas.

La Policía catalana halló en el domicilio familiar dos cartas manuscritas de las hermanas, que ahora los agentes investigan para esclarecer las causas del hecho.

Además, los investigadores también encontraron dos sillas en el balcón desde el que se precipitaron las gemelas.

La familia lleva casi dos años viviendo en España y compartían edificio con otros argentinos, entre ellos Kevin, un primo. «Aquí en el pueblo este, desde que llegaron sufrieron bullying. Por parte de gente que tiene familiares argentinos y aún así los criticaba por ser argentinos», contó el joven.

Y agregó: «Los padres de las niñas han hablado con varios padres de los niños que criticaban a las nenas pero no sé si el colegio ha hecho algo al respecto. Cuando ellas lamentablemente se habían tirado, esos niños estaban parados aquí en la esquina tranquilamente. Iban a empezar el psicólogo, las aconsejaban, las ayudaban porque al fin y al cabo eran niñas muy buenas que no se metían con nadie».

“Se reían de ellas por su acento y la identidad sexual de Alana”, manifestó uno de los estudiantes y dijo recordar que en diversas ocasiones los profesores del centro “cambiaban a las dos hermanas de patio” para evitar problemas.

“Era un grupo numeroso el que las acosaba, instigado sobre todo por tres chavales, que las llamaban ‘las argentinas’ y se reían de ellas por el acento”, relató otra compañera. “Las chicas tenían alguna otra amiga, pero en general se las consideraba conflictivas y siempre que algo sucedía estaban ellas involucradas”.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios