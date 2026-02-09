¿Qué hacer en caso de una picadura de aguas vivas en la playa?

En «Tarde para Armar», programa que se transmite de 13 a 17 horas por LU9 Mar del Plata, Gabriel Genzano, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, habló sobre cuáles son las maneras correctas de limpiarse en caso de una picadura de agua viva y por qué salen a la superficie en verano.

La aparición de aguas vivas en distintas playas de Mar del Plata responde a un fenómeno natural vinculado al ciclo de vida de las medusas y a las condiciones ambientales del verano. Así lo explicó el investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Gabriel Genzano, en diálogo con LU9 Radio Mar del Plata.

Según detalló, las aguas vivas pasan gran parte de su vida en el fondo del mar, adheridas al sustrato en forma de pólipos. «Cuando sube la temperatura del agua, especialmente en verano, liberan medusas al ambiente y es ahí cuando las vemos», explicó. Por ese motivo, el resto del año no suelen estar visibles en la superficie ni cerca de la costa.

Corrientes marinas y zonas más afectadas

La mayor o menor presencia de aguas vivas en determinadas playas depende de las corrientes marinas. «En algunos casos se genera como un embudo natural que las concentra en zonas específicas, como puede ocurrir en Punta Mogotes o incluso en la laguna Mar Chiquita», señaló el investigador.

Genzano contó además que durante una experiencia de buceo en alta mar, a unos seis o siete kilómetros de la costa, pudo observar «una cantidad realmente impresionante de medusas», que luego, por efecto de las corrientes, terminaron llegando a la orilla. «Eso es lo que llama la atención de la gente», indicó.

Qué hacer y, sobre todo, qué no hacer ante una picadura

El especialista remarcó que lo más importante es saber qué no hacer ante una picadura de agua viva. «Es muy común que la gente se friegue con arena o con una toalla, pero eso es contraproducente», advirtió. Explicó que los tentáculos poseen estructuras urticantes que, al romperse, liberan más veneno.

Tampoco se recomienda lavar la zona con agua dulce ni aplicar hielo, ya que el contacto con agua dulce puede activar aún más esos mecanismos urticantes. «Lo indicado es salir del agua y dejar que pase. En estas especies grandes que vemos en Mar del Plata, lo habitual es una picazón leve o una urticaria que desaparece en 30 o 40 minutos», aseguró.

En casos excepcionales de mayor dolor, Genzano indicó que «lo recomendable es aplicar vinagre comercial, que alivia mucho», aunque aclaró que no se trata de especies peligrosas. «Las medusas mortales no están en Argentina, por suerte», afirmó.

No tocarlas, aunque estén fuera del agua

El investigador insistió en no manipular las aguas vivas, incluso cuando parecen muertas. «Los filamentos urticantes siguen activos aunque el animal esté en la arena. Tocarlas puede provocar una picadura», explicó. También advirtió que algunos tentáculos pueden ser casi invisibles y afectar zonas sensibles del cuerpo, como el rostro o los ojos.

Finalmente, llevó tranquilidad a los bañistas: «No es un fenómeno duradero. Puede darse durante una pleamar y desaparecer al poco tiempo. No significa que no se pueda entrar al mar durante todo el verano».

