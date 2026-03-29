«QUE PAR DE PAJAROS LOS DOS » abre la cartelera de Semana Santa en el Teatro Colón

El humorista Beto Mena y el cantante Ariel Juárez se presentan este jueves 2 de Abril a las 21 horas en el Teatro Municipal Colón luego de una exitosa serie de presentaciones durante el verano en nuestra ciudad y la zona..

El show recorre los grandes éxitos del cancionero popular argentino con temas de Cacho Castaña, el Paz Martínez, Carlos Rivera y Los Nocheros entre otros. A esto se le suma la impronta de un humor apto para todo público con chistes y monólogos sobre nuestras costumbres, recuerdos de nuestra infancia, el matrimonio y las vivencias cotidianas.

Una propuesta para reír y disfrutar de su nuevo espectáculo que incluye un particular cuadro de malambo, un tanguero bilingüe y un homenaje a los grandes folkloristas argentinos. Este espectáculo está nominado a los premios DESPERTAR POR EL ARTE 2026 en el rubro mejor show de humor.

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