QUE PAR DE PAJAROS LOS DOS EN EL CICLO DE HUMOR DE AGOSTO EN EL ARGENTINO BAR 

Será el miércoles 20 de Agosto a las 21:00 en Chacabuco 3627

Este espectáculo al mejor estilo café concert es protagonizado por el humorista Beto Mena y el cantante Ariel Juárez . El show recorre los grandes éxitos del cancionero popular argentino con temas de Cacho Castaña, el Paz Martínez, Jorge Rojas y Los Nocheros entre otros, pasando por clásicos del folklore y el tango. A esto se le suma la impronta de un humor apto para todo público con chistes y monólogos sobre nuestras costumbres, recuerdos de nuestra infancia, el matrimonio y las vivencias cotidianas. Una propuesta para reír y disfrutar

Reservas 2233039734 ( por mensaje escrito de WhatsApp )

Con tu entrada anticipada $8 mil, Tenes una cortesía de la casa 🍺🍷

