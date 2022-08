Rabinovich: “En 220 días, el Frente de Todos lleva hechos cuatro anuncios de la obra de circunvalación y todavía no empezó.”

Además, enfatizó que “hay una clara discriminación del gobierno de provincia de Buenos Aires contra General Pueyrredon, ya que continúa realizando obras solo en municipios gobernados por el kirchnerismo”.

Este viernes en entrevistas radiales, Alejandro Rabinovich, senador provincial de Juntos por la quinta sección electoral, desmintió de manera contundente las declaraciones del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, referidas al estado en el que se encuentra la obra de circunvalación que uniría el puerto marplatense con el Parque Industrial en el Municipio de General Pueyrredon.

Al respecto fue tajante: “En 220 días, el Frente de Todos lleva hechos cuatro anuncios de la obra de circunvalación y todavía no empezó. Kicillof y Raverta se sacaron la foto y desde ahí no hubo más novedades. Continúan en la fase inicial desde ese entonces, todavía no hubo expropiaciones ni compras de terrenos para empezar a realizarla. Además, todavía tiene que pasar por la Legislatura”.

“Hacía 40 grados y todavía se usaba barbijo cuando anunciaron la obra de circunvalación”, enmarcó en referencia al video publicado en redes sociales de la Directora Ejecutiva del Anses en enero del 2022, donde se mostraba en un mapa el supuesto trazado de la obra y se declaraba que no había impedimentos para comenzarla.

Cabe señalar que la circunvalación es una herramienta fundamental para potenciar a los productores de Mar del Plata y la zona. Su falta afecta directamente a la actividad del puerto y del cordón frutihortícola, uno de los más relevantes del país, y el segundo de la provincia.

Por otro lado, Rabinovich enfatizó que “hay una clara discriminación del gobierno de la provincia de Buenos Aires con Mar del Plata porque continúan realizando obras solo en los municipios gobernados por el Frente de Todos”, y agregó “en cambio, el intendente, Guillermo Montenegro entendió desde el primer día de gestión que el dinero para la realización de obras no es de quienes gobiernan, es de los marplatenses. En este marco los intereses y las prioridades de los vecinos se ven dejados de lado por el gobierno de Axel Kicillof».

“Lo que hay es una actitud permanente de la provincia de discriminar a los municipios gobernados por Juntos, y cuando discriminan no es a Guillermo Montenegro si no que es a los vecinos de Mar del Plata”, subrayó.

Más tarde, en relación con el fondo de infraestructura municipal asignado a General Pueyrredon en el presupuesto 2021, sostuvo que “falta girar 700 millones a Mar del Plata. Por otra parte, con un país que tiene casi el 50% de inflación, ya se licuó la mitad del poder adquisitivo. Las licitaciones se caen y las obras quedan desiertas porque no hay precios de referencia en los materiales. Esto lo hace inviable”.

