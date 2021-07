Rabinovich: «Siempre fue salud + trabajo, nosotros no cambiamos el discurso por la campaña»

El precandidato a Senador en la Provincia de Buenos Aires por la quinta sección electoral de Juntos, estuvo en Santa Clara del Mar y tomó contacto con referentes locales y vecinos. En la ocasión sostuvo que “siempre dijimos que era salud más trabajo. Nosotros no cambiamos el discurso por la campaña».

En las últimas horas, Augusto Costa, ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, declaró que “estamos viviendo una temporada de invierno en pandemia que ya es una buena noticia”, y al respecto Rabinovich recordó que “hace quince días estaban diciendo que la gente no se tenía que mover, continuaban con el ¨quedate en casa¨ y le fueron poniendo solamente una sola receta a toda la Provincia que llevó a un manejo equivocado de la salud y un manejo equivocado de la defensa del empleo”.

Rabinovich, quien también es Coordinador de Gabinete de General Pueyrredon, recordó que “lo que hay que tomar siempre son las realidades. Estos 18 meses de pandemia se caracterizaron por una cuarentena extensa. Ellos tomaron decisiones y enlatados La Plata y para todo el interior de la provincia que trajo consecuencias terribles”.

Respecto al rol de liderazgo de Montenegro en Mar del Plata sostuvo que “muchos intendentes aceptaban las medidas que se tomaban desde La Plata, sin tener en cuenta las realidades de cada uno de los lugares, y eso trajo consecuencias en la salud y en la pérdida del trabajo de muchísimas personas”.

En relación con la gestión enfatizó que “siempre dijimos que es salud más trabajo, desde el minuto cero, no cambiamos el discurso por la campaña”.

Asimismo, indicó que “el kirchnerismo le metió piedras y piedras en la mochila a las pequeñas y medianas empresas. Ahora, empezaron la campaña, y cambiaron de discurso. Nosotros tuvimos siempre la misma posición”, graficó respecto al manejo de la cuarentena durante el 2020 y 2021, y agregó: “Tuvimos la cuarentena más extensa del mundo, la menor cantidad de días de clase en el último año y medio, 100.000 muertos, gente que todavía está esperando la segunda dosis de la Sputnik, gente que bajó la persiana, laburantes que perdieron el trabajo”.

Cuando hizo referencia a su precandidatura definió que “voy a hacer lo que venimos haciendo. Mi rol es seguir escuchando, estar cerca de cada uno, como escuchamos a los bufeteros que venden panchos y alfajores en los recreos, que nos presentaron sus protocolos porque no los dejaban abrir. Hago lo mismo que venía haciendo, no cambié porque comenzó la campaña”.

“La gente sabe, la gente no es tonta. Hasta hace veinte días decían “quedate en tu casa, esto no tiene salida¨. Nosotros siempre dijimos que era la conjunción de las dos cosas, salud más trabajo”.

En referencia a la educación presencial recordó que “el primer día dijimos “los chicos tiene que ir a la escuela. El daño emocional y pedagógico es enorme y a los padres los complica muchísimo. No cambiamos las posiciones porque se acercan las campañas electorales”.

“Nosotros no decimos “que suerte que tenemos una buena temporada de invierno” cuando se apostó a que no exista el turismo. Nosotros dijimos “hagamos turismo con cuidado, con cumplimiento de protocolos y fuimos los primeros que nos organizamos contra la clandestinidad”, detalló. “Desarticulamos el mayor número de fiestas clandestinas del interior de la provincia de Buenos Aires. no por la cantidad de fiestas, sino porque fijamos la política con la clandestinidad”, agregó.

También disparó: “No entendimos cuando se abrían las agencias de carreras de caballos y seguían cerradas las escuelas”.

Respecto al turismo, rememoró cuando desde la Provincia dijeron que “no iban a promocionar el turismo, pero tampoco prohibirlo” y expresó que “nosotros siempre trabajamos por la reactivación de la economía, poniéndonos del lado del vecino. Ellos cambiaron los criterios, y no hubo reglas claras”.

