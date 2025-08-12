Radio Zero renueva su programación de fines de semana

La emisora incorpora contenidos frescos para sábados y domingos, con espacios dedicados al marketing digital, la música nacional y latinoamericana, y especiales con reversiones y tributos, reafirmando su compromiso de acompañar a la audiencia.

Radio Zero comienza una nueva etapa en su programación de sábados y domingos, incorporando propuestas frescas y variadas para acompañar a su audiencia con información, música y contenidos de calidad.

• Conexión Zero

Todos los sábados de 11:00 a 12:30 hs, conducido por Ignacio “Nato” Esteller. Un espacio dedicado al marketing digital y a los emprendedores, con los mejores consejos para quienes viven y disfrutan del apasionante mundo de emprender.

• Raíces

Sábados y domingos de 13:00 a 14:00 hs, musicalizado por Gabriel Vélez. Un viaje sonoro por lo mejor de la música nacional argentina y latinoamericana, con clásicos y nuevas voces que nos emocionan y representan.

• Especiales Zero

Sábados y domingos de 20:00 a 21:00 hs. Un programa para descubrir y disfrutar distintas reversiones, tributos y acústicos de grandes artistas.

Además, Durante todo el fin de semana, Radio Zero también revive columnas destacadas emitidas durante la semana y se podrán escuchar nuevamente las emocionantes Historias de Mujeres, con la mejor selección de la semanal.

Con esta renovación, Radio Zero reafirma su compromiso de ofrecer una programación pensada para su audiencia, con una combinación de música, información e inspiración.

Fuente: TOTALMEDIOS

Comentarios

comentarios