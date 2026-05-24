Radiografía comercial de Mar del Plata: indumentaria y persianas cerradas marcan la agenda

Un censo de la UCIP sobre 2.442 locales en diez corredores revela que la ropa concentra casi el 30% de la oferta, mientras la tasa de persianas bajas varía drásticamente según la zona.

El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) presentó un mapa detallado sobre la composición comercial de la ciudad. El relevamiento censal abarcó 2.442 locales distribuidos en diez corredores a cielo abierto. El estudio no mide el volumen de ventas, sino que mapea los rubros activos, su distribución geográfica y la cantidad de establecimientos cerrados o vacantes.

“Medir el comercio no es solo contar locales abiertos o cerrados. Es entender qué tipo de actividad tenemos en cada zona. Este relevamiento nos permite pasar del diagnóstico general a una mirada profunda, donde cada corredor tiene su lógica, sus desafíos y sus oportunidades. Ese es el valor que queremos aportar: información concreta para tomar decisiones más inteligentes”, señaló Blas Taladrid, presidente de la UCIP.

El análisis divide a los corredores comerciales en dos grandes grupos según su fisonomía:

Estructura retail dominante: Cuatro zonas concentran su oferta principalmente en indumentaria, calzado y rubros similares. El Microcentro lidera esta tendencia con el 57,2%, seguido de cerca por San Juan con el 56,6%, Juan B. Justo con el 54,2% y Güemes con el 45,7%.

Cuatro zonas concentran su oferta principalmente en indumentaria, calzado y rubros similares. El Microcentro lidera esta tendencia con el 57,2%, seguido de cerca por San Juan con el 56,6%, Juan B. Justo con el 54,2% y Güemes con el 45,7%. Estructura mixta: Los seis corredores restantes —Alem, 12 de Octubre, Tejedor, Alberti, Constitución y Talcahuano— muestran una mayor variedad, con fuerte presencia de gastronomía, servicios y alimentos.

A nivel general en la ciudad, el rubro de indumentaria y accesorios se consolida como el de mayor presencia con el 28,1% del total de los locales. En segundo lugar se ubica la gastronomía y los alimentos preparados con el 10,2%, seguidos por la venta de alimentos y bebidas en formato retail con el 8,6%.

Respecto a la disponibilidad edilicia, el censo registró 190 locales cerrados o vacantes, lo que representa una tasa promedio del 7,8%. Sin embargo, este promedio esconde realidades territoriales muy dispares. Mientras que la avenida Juan B. Justo registra una vacancia del 15,7% y la calle 12 de Octubre alcanza el 14,4%, zonas como Tejedor y Alem muestran niveles mínimos con el 3,0% y 3,2% respectivamente. La vacancia, concluye el informe, tiene una geografía propia en la ciudad.

Desde la UCIP destacaron que el objetivo de poner estos datos a disposición de los sectores públicos y privados es impulsar políticas de desarrollo comercial específicas. La entidad gremial empresaria remarcó que las respuestas horizontales resultan insuficientes ante un entramado comercial tan heterogéneo y complejo.

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