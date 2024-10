Rafael Nadal anunció que se retira del tenis profesional a sus 38 años. Lo hizo público este jueves, mediante un video en que posteó en sus redes sociales.

Según cuenta el español nacido en Madrid, soltará la raqueta al término de la final de la Copa Davis que disputará con su país en Málaga. Esto indica que el final de su carrera llegará en noviembre.

«Todo en la vida tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiera podido imaginar», dijo un emocionado Nadal en el video, junto al mensaje «mil gracias a todos», escrito en una docena de idiomas.

Ganador de 92 títulos ATP, entre ellos 22 Grand Slams, Nadal cerrará su carrera en la «Final 8» de la Copa Davis, una de las más importantes del deporte, que se disputará en el sur de España, del 19 al 24 de noviembre.

«Me hace muchísima ilusión que mi ultimo torneo sea la final de la Copa Davis, representando a mi país», declaró Nadal.

«Creo que es como cerrar el círculo, porque una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final en Sevilla en 2004» que ganó España, la primera de las cinco ensaladeras que tiene Nadal en su haber (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019).

Toda la trayectoria del madrileño estuvo marcada no solo por los éxitos, sino también por las lesiones, especialmente en los últimos años, en los que apenas pudo competir.

«La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente estos dos últimos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones», admitió el tenista con el récord de victorias en Roland Garros (14).

Todo esto lo llevó retirarse: «Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Me siento un super afortunado por todas las cosas que he podido vivir», añadió.

Fuente: Ámbito

