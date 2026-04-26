Ramas y árboles caídos en un domingo con alerta meteorológico en Mar del Plata

Vecinos reportaron a algunos casos de ramas y árboles caídos en distintos barrios de la ciudad. Rige un alerta naranja por viento y otro amarillo por viento para esta noche. Las recomendaciones del SMN.

Debido a las fuertes lluvias e intensos vientos que azotan a Mar del Plata en este domingo con alerta meteorológico, ramas y árboles cayeron en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo a imágenes enviadas por vecinos de diversos barrios a la redacción de Mi8, hubo varios incidentes de este tipo en General Pueyrredon. En el Bosque Peralta Ramos, un árbol cayó sobre la calle Las Margaritas, una de las principales del barrio, y cortó el tránsito en la rotonda de Las Margaritas. «Por suerte no pasaba nadie y no cortó la luz», agregó la vecina que compartió el material.

Árbol caído en el Bosque Peralta Ramos.

En el barrio Parque Palermo, en la Plaza Crisólogo Larralde de Ayelep y Labardén, el tronco de un árbol se partió al medio por la lluvia y el viento.

Se partió el tronco de un árbol en Parque Palermo.

Y también hubo una caída de una rama en medio de la calle en el barrio Félix U. Camet. En un grupo de WhatsApp vecinal compartieron como la enorma rama quedó tendida sobre la vía pública en la esquina de calle 22 y calle 15, lo que provocó complicaciones para circular.

Rama caída en el barrio Félix U. Camet.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un alerta naranja por viento y uno amarillo por lluvia para esta noche, mientras que también se extiende un alerta amarillo por viento durante la madrugada y la mañana del lunes.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por lluvia

Evitar actividades al aire libre.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por viento

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

Recomendaciones ante un alerta naranja por viento

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscar un lugar seguro bajo techo.

En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Fuente: Mi8

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