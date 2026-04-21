RATA BLANCA ANUNCIA SU REGRESO A MOVISTAR ARENA

Su carrera parece impulsarse a los más altos niveles cuando en 1990 publican su segundo disco, Magos, Espadas y Rosas, con más de 5 millones de copias vendidas hasta la actualidad, logrando varias distinciones, y que le ha valido el comienzo de una larga hegemonía en el contexto internacional, estableciendo firmemente su reputación como banda en vivo. Muchos de sus temas han logrado un alcance de popularidad hasta entonces inimaginable para el rock pesado. Ostentan durante su trayectoria 6 discos de oro y 1 de platino, haciéndolos la banda del género más exitosa de su país, como así también una de las más reconocidas internacionalmente. La química se basa en el virtuosismo de Walter Giardino y la poderosa voz de Adrián Barilari.