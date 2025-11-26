CONFIRMAN CONTAGIO DE LEPTOSPIROSIS EN UNA TRABAJADORA JUDICIAL DE MAR DEL PLATA

“TRABAJAR ENTRE RATAS TRAE CONSECUENCIAS”

Se confirmó un caso de leptospirosis en una trabajadora de los Juzgados Civiles de la Departamental Mar del Plata. La AJB venía advirtiendo desde hace tiempo el estado de insalubridad del edificio.

La enfermedad, transmitida por roedores, es la consecuencia directa de las condiciones denunciadas reiteradamente por la AJB. La trabajadora afectada se encuentra en tratamiento y debe someterse a estudios y monitoreos continuos.

Desde hace años la AJB reclama que se realicen tareas de prevención permanentes para evitar la presencia de roedores en las oficinas. La desinfección, la colocación de cebos y la reparación y cierre de posibles vías de acceso no deben ejecutarse de manera espasmodica, deben ser una constante sostenida en el tiempo sin excusas de restricción presupuestaria.

Si bien a partir del último reclamo se iniciaron tareas de desinfección y se coordinó con la Municipalidad la desratización de la manzana, las acciones llegaron tarde, y hoy tenemos una trabajadora infectada por una situación que se podría haber evitado.

🎥 Video publicado por la @ajb.mdp luego de múltiples denuncias y gestiones:

https://www.instagram.com/reel/DQohwyrDccI/?igsh=MW1kYTFjdzFlNHR1

El Secretario General de la AJB Mar del Plata, Julián Villarreal, señaló que trabajar entre ratas, humedad y deterioro permanente tiene consecuencias, y que este caso de leptospirosis era absolutamente evitable. Remarcó que hoy hay una compañera atravesando una enfermedad grave por la falta de acciones elementales del empleador.

Asimismo, sostuvo que lo ocurrido es la consecuencia directa de años de abandono edilicio, y que el presupuesto existe, pero no se asigna donde corresponde. “Es una cuestión de prioridades: hay millones para otras inversiones, pero no hay plata para garantizar condiciones dignas y seguras para las y los trabajadores”, afirmó.

La AJB acompaña a la trabajadora afectada y exige una desinfección integral de los edificios —piso por piso y oficina por oficina—, además de la garantía efectiva de condiciones de salubridad. El gremio tomará todas las medidas necesarias para proteger a las y los trabajadores.



La salud y la dignidad de quienes sostienen el Poder Judicial no son negociables. Por falta de una política institucional que priorice el derecho a trabajar en un entorno seguro y saludable, hoy enfrentamos un caso que pudo y debió evitarse. La leptospirosis es la consecuencia directa de la desinversión en políticas de salud laboral, responsabilidad indelegable del empleador.



