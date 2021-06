Ratifican que el regreso a clases presenciales será en escuelas seguras

El Bloque Gremial de General Pueyrredon conformado por SUTEBA, SEM/FEB, UDOCBA y ATE ratifica que la vuelta a clases presenciales este lunes 28 de junio, de acuerdo a la situación epidemiológica definida por las autoridades sanitarias, será en escuelas que garanticen el Plan Jurisdiccional, es decir en escuelas seguras. Ello significa que debe ser una presencialidad cuidada y con evaluación permanente por parte de equipos directivos junto a referentes de Salud y docentes del establecimiento, delegados gremiales y espacios institucionales como la UEGD.

La importante inversión pcial en SAE, mobiliario escolar, sanitarios, acondicionamiento de edificios, sanitarios, medidores C02, calefacción, entre otros, muestra la situación compleja en la que se encuentra nuestro distrito. En este sentido, si bien se han licitado obras de gas y encendido y control de equipos, se han cambiado equipos y/o calderas, se desarrollan trabajos de aplicación a normativa, el día lunes nos vamos a encontrar con escuelas sin este recurso en forma total o parcial por lo que, al no poder garantizarse el Plan jurisdiccional, claramente decimos: donde no hay calefacción no habrá clases presenciales ni guardias, como tampoco donde no se garanticen la seguridad e higiene. Es una responsabilidad que debe resolver el Consejo Escolar del distrito.

Por tal motivo solicitamos:

▪️Relevamiento actualizado de cada edificio escolar en forma integral y en cada uno de los niveles, situación del transporte público y transporte escolar.

▪️Capacitación en servicio desde el CMD sobre: Plan Jurisdiccional actualizado, calefacción y ventilación, funcionamiento de los medidores de C02, informe sobre cronograma de testeos.

▪️Impulsar en cada uno de los establecimientos educativos la Recomendación 2/21 del CJM sobre la importancia del Plan de Vacunación y la inscripción del personal de la DGCYE en el mismo.

▪️Ratificar funcionamiento de la UEGD en sesión permanente.

