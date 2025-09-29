Reabre la inscripción a la 65° Caravana de la Primavera

Volverá a estar disponible desde este lunes hasta el sábado 4 de octubre

La tradicional Caravana de la Primavera, organizada por el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, se reprogramó: se realizará el domingo 5 de octubre, luego de haber sido cancelada el 21 de septiembre por las condiciones climáticas.

La inscripción volverá a estar disponible desde este lunes 29 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre, en el horario de 10 a 19. El solapín tendrá un valor de $3000 e incluirá varios beneficios: participación en el sorteo de una bicicleta, un vaso de gaseosa, un helado, acceso a micros de apoyo, posibilidad de transportar la bicicleta en el camión “Pinchazo” en caso de cansancio o pinchadura y atención médica durante el recorrido.

Cabe aclarar que la inscripción no es obligatoria para participar de la Caravana, pero sí representa un aporte a la organización y brinda acceso a todos estos beneficios.

La convocatoria será a las 8 de la mañana en Matheu y Jujuy. El trayecto de ida recorrerá Matheu, Av. Independencia, Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores hasta el Centro Scout Mar del Plata, donde habrá una pausa para descansar y reponer energías.

El regreso será por la costa hasta Av. Luro, finalizando en el Monumento al Gral. San Martín, donde se llevará a cabo el acto de clausura cerca de las 16:30.

Fuente: Ahora Mar del PLata

