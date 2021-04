Reabre uno de los Bares Notables más históricos de la Ciudad de Buenos Aires

El 25 de mayo vuelve a abrir sus puertas el bar que era el favorito del Che Guevara. Ubicado en Palermo, abre Montecarlo, un lugar histórico fundado en 1922. La apuesta es de Paula Comparatore, dueña del restaurante de comida regional El Federal, que cerrará sus puertas en el Bajo Retiro. La propuesta de este bar emblemático

El año pasado cerró uno de los Bares Notables más antiguos de la Ciudad. Cerró Montecarlo, fundado en 1922, ubicado en la esquina de Ravignani y Paraguay en Palermo. El bar elegido por el Che Guevara para ir pasar sus tardes y leer. En mayo, volverá a reabrir sus puertas, manteniendo su misma fisonomía. La hacedora de este milagro es Paula Comparatore, la creadora del reconocido restaurante El Federal del Bajo Retiro. Bajará las persianas de su local y apostará al sueño de un café con restaurante con platos de comida regional.

El 8 mayo el restaurante El Federal cumple 21 años. Nació en Palemo en el año 2000 y en 2005, se mudó a la calle San Martín y Marcelo T. de Alvear. Su especialidad fueron los platos regionales, en un ambiente cálido. Paula Comparatore era la anfitriona, pero la pandemia lo cambió todo.

“Lo intentamos todo, pero el barrio se fue apagando. Siento una tristeza enorme, es un barrio al que quiero tanto y lo viví siempre tan lindo. Cerraron muchos bares y restaurantes, desde Filo hasta Las Nazarenas. La zona esta abandonada, me robaron tres veces en el local. Cuando empezó la cuarentena pude pagar los sueldos cuatro meses y después no pude pagarles más, muchos me van a demandar, no conseguí ni un crédito ni ATP ni ayuda de la Ciudad. Mi fuerte era hacer el “room service” de cinco hoteles y dar clases de cocina a turistas. Nada pude hacer”, contó con tristeza a Bae Negocios, la dueña de El Federal.

Todos los días iba y volvía caminando al trabajo para pensar y ver lo que hacían el resto de los bares y restaurantes para sobrevivir. Así fue que de tanto pasar por la puerta del bar Montecarlo, un bar al que siempre quiso por conocer su historia, se atrevió a soñar con reabrirlo. Con la ayuda de sus amigos pudo alquilarlo a Gerardo, su dueño, el local y ya está en plena obra para reabrir sus puertas el 25 de mayo con locro y empanadas.

Cómo será el nuevo Montecarlo: “Va a quedar igual, pero más lindo. Queremos conservarlo y preservarlo porque es un joya, sólo hay que embellecerlo y mejorarle la propuesta gastronómica. Haremos una gran cocina a la vida, vamos a poner la barra donde estaba cuando abrió en 1922, estará el horno de barro y un pequeño mercadito de alimentos, productos envasados al vacío y delicatesen. Queremos volver a poner las glicinas y queremos que la Ciudad nos ponga glorietas como hizo en algunos barrios como Boedo”, adelanta la flamante dueña.

Paula Comparatore cierra El Federal y reabre Montecarlo (Gentileza El Federal)

La cocina de El Federal volverá a Palermo. “Abriremos temprano con ricas opciones de desayuno y al mediodía ofreceremos cocina argentina y latinoamericana, además de las minutas y pizza canchera. Vamos a tener copetines, picadas en platitos, chacinados caseros, nuestro salmón ahumado, chacinados veganos, pastas, cenas temáticas los fines de semana y delivery de todo”, señaló Comparatore.

La nueva propuesta del bar Montecarlo

Los horarios están pensados para cuando los casos bajen. La idea es abrir los martes, miércoles y jueves de 8 a 22 horas y los viernes y sábados hasta la medianoche. Los domingos cerrarán después de la merienda.

“Voy a llamar a los chicos que ya trabajaron conmigo en El Federal, a los que estén libres y puedan volver a trabajar. Asumiré la jefatura de ambos turnos y mi hermana y mi hijo se van a sumar. Queremos ponerle mucho el cuerpo y el corazón para que Montecarlo vuelva a ser el lugar elegido por los vecinos”, contó quien apuesta a reabrir un bar Notable que hizo historia.

