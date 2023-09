RECIBIMOS LA PRIMAVERA CON «FLOWER POWER NIGHT» EN ABBEY ROAD

Este sábado 23 de septiembre recibimos la primavera con la fiesta que nos hace bailar la música de los 80’s en Abbey Road, que se convertirá una vez más en un túnel del tiempo con «Flower Power Night, esta fiesta que revive los éxitos de una década.

Es imposible disociar esta década de temazos como Girls Just Wanna Have Fun, de Cindy Lauper, Under Pressure o Let’s Dance de Bowie y esa inolvidable Wake Me Up Before You Go-Go, de Wham!

¿Puede ser que las canciones más divertidas se hayan escrito en los 80? Lo descubriremos en Flower Power Night

Se escucharán mucho, mucho más clásicos de: Queen, ABBA,Donna Summer, A-Ha… grandes bandas de la música disco, del funk pero sobre todo los hits que a día de hoy siguen siendo eternos. Y perfectos para una fiesta como esta. Todo bien aderezado por el Dj Daniel Papalardo que hará su magia con las bandejas.

En la previa cena show, estará a cargo de la banda «Kriptonita» tributo a Miguel Mateos.

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en

Sistema Online: Articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

Conex Tienda Urbana – San Martin 3263

