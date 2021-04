Reclamo de trabajadores de salud: “No queremos más bonos, queremos sueldos dignos”

Este lunes trabajadores de la salud volvieron a marchar para pedir mejoras salariales y laborales ante la segunda ola del coronavirus.

“Estamos cansados de los sindicalistas que hacen su negocio con el gobierno y no nos escuchan. Estamos atendiendo en condiciones paupérrimas, atendemos a 14 municipios”, dijo Jorge, enfermero que trabaja en el HIGA.

Sobre el reclamo de mejora salarial comentó que “perdimos poder adquisitivo y ya no nos alcanza, tenemos un básico de 13 mil pesos. Tenemos 500 compañeros muertos, nosotros no estamos mintiendo, peleamos por la vida”. “No nos queda otra que salir a manifestar, arrancamos con un acampe en el HIGA pero no nos alcanzó porque no hicieron nada. Encima salen a decir, como el director del hospital Materno Infantil, que no saben lo que reclamamos. Queremos sueldos dignos”, agregó.

“Los sindicatos miran para otro lado, los sindicatos se callan la boca con la dirección para que la pasen los puestos de trabajo. No queremos más bonos, queremos sueldos dignos. Yo cobro 38 mil pesos, y nos dieron el 34% del sueldo básico que es 11 mil. Yo voy a atender un paciente politraumatizado y no tengo una frazada para poder abrigarlo. La zona Sanitaria VIII no se va a fijar lo que necesitamos y el gobierno tampoco”, destacó.

“Es un desastre la decadencia del hospital. Solo pintan el pasillo para que pase el diputado, no arreglan lo de fondo”, finalizó el trabajador en el marco del reclamo que ya lleva varios días.

