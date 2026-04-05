Reclamo vecinal en Ruta 2: nueva manifestación tras el siniestro fatal y reiterados pedidos de seguridad

Además, reclamaron que se establezca una velocidad máxima de 60 km/h y la instalación de semáforos junto con señalética clara.

Vecinos de distintos barrios ubicados sobre la Ruta 2 volvieron a manifestarse este domingo por la tarde, entre las 16.30 y las 18 horas, en el sector de la intersección con Dachary, donde días atrás ocurrió un trágico siniestro vial que terminó con la muerte de un peatón.

La protesta se dio en continuidad con la realizada el sábado y formó parte de un reclamo que crece entre quienes viven y circulan a diario por la zona. Con carteles y presencia a la vera de la ruta, los vecinos insistieron en la necesidad de implementar medidas urgentes de seguridad vial en un tramo que describen como de “riesgo constante”.

Durante la jornada, los manifestantes remarcaron la falta de señalización adecuada, la escasa iluminación y el incumplimiento de las velocidades máximas por parte de los conductores, en un área que —según subrayan— tiene características urbanas y un flujo permanente de peatones y ciclistas.

Entre los principales pedidos, exigieron la colocación de reductores de velocidad, la instalación de cámaras de control, mejoras en la iluminación, demarcación de la calzada y la construcción de una bicisenda. Además, reclamaron que se establezca una velocidad máxima de 60 km/h y la instalación de semáforos junto con señalética clara.

“Basta de muertes en las entradas de los barrios de la Ruta 2”, fue una de las consignas más repetidas durante la manifestación, que volvió a visibilizar la preocupación de los vecinos por la peligrosidad del sector y la falta de respuestas concretas.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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