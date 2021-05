Recomendaciones para prevenir intoxicación por monóxido de carbono

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon brinda recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, situaciones prevenibles que aumentan con la llegada del clima frío.

Este es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente. Se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas. Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales.

Al respecto, el titular de Defensa Civil, Rodrigo Gonçalvez, explicó la manera de evitar este tipo de situaciones “se deben hacer revisar por un gasista matriculado todos los artefactos a gas para comprobar que la combustión sea la correcta” y además agregó que “se debe mantener los ambientes ventilados mediante corrientes de aire, no usar hornallas u hornos para calefaccionar ni colocar artefactos de gas en los baños”.

Ante cualquier situación detectada, se deben comunicar al teléfono 103 de Defensa Civil o al 100 de Bomberos.

Indicios que señalan la presencia de monóxido de carbono en el ambiente

-Coloración amarilla o anaranjada de la llama, en lugar de color azul; – aparición de manchas o tiznado en las paredes;

-Decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos;

-Una de las principales causas de la aparición de monóxido de carbono está en el mal estado de los artefactos de gas o en sus instalaciones;

-Insuficiente ventilación del ambiente en donde hay una combustión;

-Instalación de artefactos en lugares inadecuados;

-Mal estado de los conductos de evacuación de los gases de la combustión desacoplados, deteriorados o mal instalados;

-Quemador de gas con la entrada de aire primario reducida;

-Acumulación de hollín u otro material en el quemador.

Comentarios

comentarios