Redes sociales: el 89% de las menciones sobre la designación de Silvina Batakis son negativas

La conversación en redes sociales evidenció el enojo y malestar de los usuarios con el Gobierno Nacional por la situación política y económica actual haciendo énfasis en la interna del frente de gobierno. El relevamiento realizado por la consultora Horus muestra que se agudiza la crisis de legitimidad de la figura del presidente Alberto Fernández.

Un nuevo estudio realizado por la consultora Horus Inteligencia Cognitiva, especializada en la investigación y análisis de creencias, valores, emociones, comportamientos y conductas de una población en determinado contexto, aseguró que el 89% de las menciones en redes sociales sobre la designación de Silvina Batakis son negativas, además de cuestionar su gestión como Ministra en la Provincia de Buenos Aires y la imposición de su candidatura por la Vicepresidenta, Cristina Fernandez.

A través de un método que interpreta la información disponible online, a fin de analizar el nivel de aceptación y la imagen asociada a dicho tópico, la conversación digital de los usuarios se centró en el debate por la renuncia del Ministro de Economía, y reveló que los intercambios se centran exclusivamente en el aspecto político de este alejamiento mientras que el modelo económico y las medidas que tomó Martin Guzmán en su gestión pasaron a un segundo plano, casi ausente.

Asimismo, la investigación reveló que el 81% no se expresó en relación a si está bien o mal la renuncia sino en la inestabilidad del gobierno. Es decir, no se habla de inflación ni de crisis, lo económico casi no está mencionado en torno a este tema: el peso lo tiene el aspecto político. Por otra parte, sólo un 6% de los usuarios consideró positiva la designación de Batakis.

“Luego de la presentación de renuncia del Ministro de Economía, se observa un alto volumen de conversación en relación al tema, de hecho fue Trending Topic durante más de un día. En este sentido, el debate evidenció el enojo y malestar de los usuarios con el Gobierno Nacional haciendo énfasis en la interna del frente del gobierno”, explicó Esteban Neme, CEO de Horus Inteligencia Cognitiva.

También se destaca la crisis de legitimidad de la figura del presidente Alberto Fernández. “Menciones como “que Dios nos ayude”, “Cristina está haciendo lo que ella quiere”, “Argentina cada vez peor”, “a Alberto no le funciona la lapicera a Cristina si” o “ganó ella” fueron las más utilizadas en estas horas. En este sentido, los argumentos coinciden a que la renuncia del Ministro se vincula directamente con un “triunfo” de Cristina Fernandez”. concluyó Neme.

En tanto, la designación de Silvina Batakis generó malestar y desconfianza en los usuarios. Las menciones negativas se encuentran asociadas a tres argumentos en su contra:

Cuestionamientos a su rol como Ministra de Economía de la Provincia Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli asegurando que “fundió” la provincia, destacando la falta de pagos de salarios a trabajadores del estado y docentes.

La imposición por parte de Cristina Fernandez considerándolo como un “plan” de la Vicepresidenta para desestabilizar el Gobierno y como una manifestación de poder por encima del Presidente. Cabe destacar que los usuarios se refieren al término “Kirchnerista” como un valor negativo.

Los usuarios consideran que “es más de lo mismo” y que, por lo tanto, no cambiará el rumbo de la economía del país.

De esta manera, la mayoría de las 238.349 Interacciones en redes sociales analizadas prevén un resultado negativo de la gestión de la nueva Ministro, la incertidumbre cambiaria y las trabas en las importaciones ya generan escasez de productos en los comercios y falta de referencias de precios, lo que resulta que se retraigan varias operaciones.

