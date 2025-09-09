«REGRESA EL ROCK DE ACÁ» EN ABBEY ROAD ESTE VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

El clásico ciclo “Rock de Acá” vuelve en el mes de septiembre con una poderosa noche de música local en el escenario de Abbey Road.



La cita será el viernes 12 de septiembre, desde las 21 hs, con tres propuestas cargadas de energía y talento de la escena marplatense: Rescate Rock, Cebra y Hotel Los Lobos.

RESCATE ROCK



Formada en noviembre de 2023, la banda se consolidó con Emiliano Salvador (batería), Gabriel González (guitarra y coros), Charly Dosantos (teclados), Daniel Aguilera (armónica, voz y coros) y Gustavo Rivas (bajo y voz).



Con un estilo propio que mezcla rock y blues con espíritu de los 60′, Rescate Rock presenta mayormente composiciones originales. Actualmente preparan su primer EP de siete canciones, que esperan lanzar en octubre de 2025.



“El nombre surgió porque la música nos rescata de los malos momentos y nos acompaña siempre”, cuentan sus integrantes.

CEBRA





Desde Mar Chiquita, Cebra trae una propuesta fresca y potente: clásicos internacionales de los 80, 90 y 2000 interpretados desde una perspectiva rockera.



La banda está integrada por Roma Pinup (voz), Martu Tolosa (bajo) y Sofía Carballeira (batería), Músico invitado: Martin Di pietro en guitarra, y se caracterizan por reversionar hits femeninos en un formato eléctrico y con mucha actitud.



HOTEL LOS LOBOS





Banda nacida en enero del 2025 en el sur de Mar del Plata, Hotel Los Lobos combina influencias del rock argentino (Virus, Spinetta, Los Redondos) con la psicodelia de los 60 y un sello indie costero.

Sus letras evocan la amistad, el verano y la naturaleza, acompañadas de un sonido cálido y envolvente.

La formación está compuesta por: Nahuel Moncayo (guitarra rítmica y voz), Agustín Rojas (guitarra solista y voz), Gabriel Sefy (bajo), Ezequiel Doce (batería), Lola Cutura (coros) y Danila Ludi (coros).

«ROCK DE ACÁ»– RESCATE ROCK – CEBRA – – HOTEL LOS LOBOS –

Abbey Road

Viernes 12 de septiembre – 21:00 hs

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en

Sistema Online: Articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

Conex Tienda Urbana – San Martin 3263

www.abbeyroadmdq.com.ar

«EL LUGAR DONDE SIEMPRE SUCEDEN COSAS»







