Remonta el calor: cómo estará el clima este viernes 27 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada predominada por la presencia del sol y con temperaturas que rozarán los 27 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este viernes una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas más que agradables: la mínima será de 13 grados pero la máxima de 27.

En la mañana se presentarán 13 grados y un viento que soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector norte.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 27 grados, la máxima de hoy. Mientras tanto, el cielo seguirá con sol presente y alguna que otra nubel.

Finalmente, en la noche de este viernes, la temperatura bajará hasta unos cálidos25 grados.

Fuente: Mi8

