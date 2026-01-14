Repavimentan Autovía 2 y avanza la doble mano de ruta 11 en el plan de mejoras del corredor vial atlántico

Con foco activo de trabajos de repavimentación en el tramo de ruta 2 que se extiende entre Dolores y Maipú y otro de construcción de doble mano de la ruta 11, desde Villa Gesell hasta Mar Chiquita, continúan aun en pleno desarrollo de la temporada turística de verano las obras de mejoras viales que ejecuta el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

A través de la Dirección de Vialidad y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) también alcanza con su plan a las rutas 63 y 74, también del denominado Corredor Vial Atlántico, y la Autopista Buenos Aires – La Plata, en todos los casos con el objetivo de mejorar la circulación y beneficiar a miles de personas que transitan los corredores viales hacia la Costa Atlántica durante la temporada de verano.

En total son 14 obras que atraviesan 19 municipios y alcanzarán un total de 627,2 km intervenidos y a intervenir que incluyen transformación en autovía de distintas rutas, repavimentaciones, nuevos distribuidores y otras intervenciones complementarias de puesta en valor del entorno y señalización de la traza.

La nueva infraestructura vial y la rehabilitación de la existente resultan clave para el impulso del turismo, para el desarrollo productivo de la Provincia y la región, y para mejorar la seguridad vial de los miles de argentinos y argentinas que visitan la costa bonaerense cada temporada.

“Cada verano, miles de familias eligen la Costa bonaerense, por eso en la Provincia seguimos trabajando para que el viaje sea más seguro y más rápido, con obras de mejora y modernización”, aseguró Katopodis. Y agregó: “Es una infraestructura clave para impulsar el turismo, fortalecer el desarrollo productivo y mejorar la seguridad vial”.

En ese sentido, en la Autovía 2, Vialidad Provincial mantiene en ejecución 140 km de repavimentación entre Dolores y Maipú, que permitirán una mejor conectividad en el sector de mayor tránsito de la Autovía, donde se bifurcan los accesos hacia la Costa Atlántica de las rutas provinciales 63 y 11.Antes se completaron las obras de repavimentación de ambas calzadas y banquinas en 146 kilómetros incluyendo retornos o vinculaciones entre las mismas, que benefician a los partidos de La Plata, Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli y Dolores. También,

Además, avanza la licitación las obras que abarcan 67 km en total entre Maipú y Coronel Vidal; y se encuentra a licitar el último tramo entre Coronel Vidal y Mar del Plata que permitirá que, por primera vez en la historia, la Autovía 2 esté repavimentada en toda su extensión.

También continúa la transformación en autovía la ruta 11, desde Villa Gesell a Mar Chiquita, a cargo de la Dirección de Vialidad. Comprende la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la vía existente en una extensión de 72,4 kilómetros, beneficiando la circulación de más de 7.000 vehículos que transitan por día hacia la Costa Atlántica. En 2025, se habilitaron al tránsito 12 km, entre el Km 411 y el Km 423, en el partido de Villa Gesell; y avanza la licitación para el tramo entre Mar de Ajó y Pinamar.

A la fecha, se encuentran vigentes dos desvíos sobre la RP 11 a la altura del km 480 y el km 481, sentido a Villa Gesell (descendente); y entre el km 454 y el km 480.

En esta zona que vincula al área metropolitana con las localidades balnearias se completaron además las obras de repavimentación de Ruta 63, que une a las rutas 2 y 11, y se proyecta la licitación de 18 kilómetros entre Esquina de Crotto y Dolores. Y en instancia de licitación se sumó la repavimentación y puesta en valor 3,3 km de la Ruta 74 desde la rotonda de General Madariaga hasta la estación del peaje más otros 50 km entre Gral. Madariaga y Pinamar.

