Repudio de la Federación de taxis a la presencia de taxistas de CABA para trabajar en Mar del Plata

La federación de taxis delegación Mar del Plata comunica :

«Hoy nos encontramos con una parada de taxis en el reten ruta 2 con vehículos de CABA, vienen a sacarnos el poco trabajo que tenemos sin respetar ordenanzas ni leyes de transporte que no le permite lo que están haciendo .

No queremos llegar a la medida de ir hasta el reten y tomar medidas propias nunca fuimos «patoteros» ni nada que se le parezca pero si las autoridades de nuestro municipio no toma medidas iremos a defender nuestra fuente de trabajo que esta devastado por esta pandemia y no queremos agregarle este condimento para ocurra algo que se podía haber evitado.

Esperemos que los funcionarios municipales hagan respetar la ordenanza 4471 donde ningún auto taxi de otra localidad pueda levantar viaje dentro del partido de general pueyrredon».

