RESIDENTES ARMENIOS CONMEMORARÁN EL 109º ANIVERSARIO DEL PRIMER GENOCIDIO DEL SIGLO XX

La Asociación de Residentes Armenios en Mar del Plata invita a la comunidad al acto oficial por el Día de Acción por la Convivencia y el Respeto entre los Pueblos, que, con motivo de un nuevo aniversario del inicio del primer genocidio del siglo XX, se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril a las 08,30 en el Honorable Concejo Deliberante.

Durante el mismo harán uso de la palabra la presidente de la institución, Gladys Demirdjian; se entonará el himno nacional argentino y a través de un video subtitulado se escuchará e interpretará el armenio.

Asistirán autoridades, representantes de las fuerzas vivas de la ciudad y profesores y estudiantes de 4to año nivel secundaria del Instituto Ayelén, quienes editaron un video con gran sensibilidad y respeto hacia la memoria de las víctimas, además de elaborar un banner con el distintivo característico de la comunidad «La Flor No Me Olvides» y explicarán lo que representa cada color y de 4to año turno mañana del Colegio Colinas de Peralta Ramos, que presentarán sus trabajos realizados y leerán el poema “La llama que no se apaga”.

Luego todos juntos harán una ofrenda floral al pie del Monumento al General San Martín si el tiempo lo permite y si no en el hall de la Municipalidad.

Por la noche, a las 20, se reunirán en la esquina de Avda. Luro e Hipólito Yrigoyen para observar la iluminación que se realizará en el Palacio Municipal con los colores de la bandera del país asiático.

