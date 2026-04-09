Revelan el nuevo costo de construcción en dólares por metro cuadrado: ¿caro o barato?

Con un dólar a la baja, expertos analizan los nuevos costos de construcción y explican cómo impactan variables como los materiales y la mano de obra

El costo de la construcción en la Argentina mantiene su tendencia alcista y consolida un escenario de alta exigencia para el sector emprendedor. Según el último informe de la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO), el índice registró una leve suba mensual del 0,40% y el costo por metro cuadrado se ubicó en u$s1.433, frente a los u$s1.427 del mes previo.

Para dimensionar la evolución reciente, en noviembre de 2023 -previo a la primera devaluación del gobierno de Javier Milei- el costo de construcción en dólares había escalado hasta alrededor de u$s1.800 por metro cuadrado.

Tras el ajuste cambiario de diciembre, la situación cambió drásticamente: el costo por m2 se había desplomado hasta los u$s1.050, marcando una corrección significativa en el mercado.

El valor actual, de u$s1.433 (correspondiente al mes de febrero), se encuentra por debajo del pico de la última década, pero muy por encima de los u$s850 que promedió durante el primer semestre del 2020. Esta comparación muestra la volatilidad que caracteriza al sector en los últimos años.

Aunque esta cifra permanece por debajo del pico histórico de u$s1.850 observado a fines de 2023, la recuperación del valor en dólares desde el piso de u$s1.050 registrado tras la devaluación de aquel diciembre es evidente.

Si se analiza el valor en pesos, se observa que el precio del metro cuadrado trepó a $2.028.032,29. Este valor representa un incremento respecto del mes previo y ratifica la presión sobre quienes proyectan obras nuevas de viviendas. Hoy el escenario es desafiante en lo económico.

Bajo esta referencia técnica, la inversión base para levantar una vivienda unifamiliar de 100 m2 asciende a $202.803.229, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la incidencia del terreno ni los beneficios del desarrollo.

De acuerdo con el informe de APYMECO correspondiente a febrero de 2026, los porcentajes de variación del costo de la construcción se detallan de la siguiente manera:

Variación mensual del índice: registró una suba del 1,67%.

Variación interanual: alcanzó un aumento del 20,67% respecto al mismo mes del año anterior.

Variación mensual de materiales: presentó una baja del 0,85%.

Variación mensual de mano de obra: mostró un incremento del 1,87%.

Variación del costo en dólares: subió un 0,40% en el mes.

Variación acumulada anual (2026): el índice refleja un alza del 2,08% en el primer bimestre del año.

¿Qué conviene hoy?

La coyuntura actual plantea una ventana de oportunidad selectiva. La baja del 0,85% en el promedio general de materiales, con descensos marcados en insumos clave como el hierro redondo (-4,44%) y artefactos sanitarios (-17,15%), sugiere que el acopio inmediato de stock resulta una estrategia acertada para blindar el presupuesto frente a futuros ajustes salariales. La mano de obra, que subió un 1,87% en el mes, continuará su presión sobre el índice final.

A pesar de la caída mensual del 11,6% en el despacho de cemento, la estabilidad del costo en dólares —que oscila en torno a los u$s1.430— ofrece previsibilidad para quienes cuentan con ahorros en moneda extranjera. La clave reside en aprovechar las retracciones puntuales de materiales para compensar el encarecimiento de los servicios y la mano de obra.

Mayor presión de los costos

El informe detalla que la estructura del costo total de obra se reparte principalmente entre materiales (39,67%) y mano de obra (27,18%). El resto del presupuesto lo completan provisiones de terceros, gastos generales, beneficios de empresa e impuestos.

Algunos rubros específicos, como los termotanques, lideraron las subas con un 18,64%, lo cual obliga a un seguimiento minucioso de cada ítem del presupuesto.

El escenario sectorial presenta desafíos complejos que analizan los principales referentes del mercado inmobiliario. Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), señaló que el costo de obra mantiene una tendencia ascendente medida en dólares. El directivo explicó que el valor actual ronda los u$s1.500 por metro cuadrado. Según su visión, mientras el tipo de cambio permanezca estable y la inflación no detenga su marcha, el costo en moneda dura subirá al ritmo del índice de precios al consumidor.

Tabakman precisó que el comportamiento del dólar representa una variable crítica. Si la divisa aumenta, la ecuación financiera del proyecto mejora, pero surge una retracción fuerte de la demanda por temor e incertidumbre. En las últimas semanas ocurrió el fenómeno inverso: la estabilidad o baja del tipo de cambio encareció los procesos en dólares.

El titular de la CEDU evaluó que este contexto achicó los márgenes del negocio y generó un sesgo hacia el segmento premium, el único capaz de defender precios elevados. Para la clase media, la posibilidad de entrar en un emprendimiento se alejó porque los salarios no crecieron a la par de los gastos de edificación.

Por su parte, Sebastián Orlandi, CEO de la desarrolladora Flamma, ubicó el valor del metro cuadrado para productos estándar en torno a los u$s1.400. El empresario aclaró que la construcción funciona como una película y no como una foto fija, ya que los valores mutan a lo largo de la ejecución de la obra.

Sin embargo, remarcó que hoy existe una mayor previsibilidad respecto de periodos de alta volatilidad. Los grandes ajustes en logística, combustible y divisas ya sucedieron, lo que permite que el número final se mueva dentro de una banda estable.

Orlandi advirtió sobre la composición total del negocio. Cuando al costo de obra se suma la incidencia de la tierra, los gastos financieros y la estructura comercial, el valor del proyecto escala hasta una franja entre u$s2.500 y u$s3.000 por metro cuadrado. Esta realidad obliga a vender por encima de esas cifras para que la inversión guarde sentido económico. El directivo detalló que el mercado convalida estos precios solo en determinados barrios, mientras que en otros sectores resulta difícil justificar nuevos desarrollos.

En sintonía con este análisis, Juan Manuel Tapiola, CEO de Spazios, situó el costo entre u$s1.350 y u$s1.400 por unidad de medida. El ejecutivo explicó que el presupuesto en pesos registró alzas mensuales de entre el 2% y el 2,5%, mientras que el retroceso del dólar empujó el valor en moneda extranjera hacia arriba.

Tapiola concluyó que «la mano de obra representó el componente de mayor impacto en la estructura de costos durante los últimos dos años, con subas que incluso superaron a los materiales».

Fuente: Infoprofesional

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