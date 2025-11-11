Rige alerta amarillo por tormentas en Mar del Plata: a qué hora empieza a llover

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la tarde de este martes ante la llegada de lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían incluir ráfagas, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional granizo.

Las condiciones comenzarán a desmejorar hacia la tarde y se extenderán durante la noche, con mejoras temporarias hacia la madrugada del miércoles. Desde Defensa Civil pidieron a la población extremar precauciones y evitar salir de sus casas salvo que sea necesario.

Entre las recomendaciones principales se destacan:

✔️ Evitar circular por la vía pública durante el desarrollo de las tormentas.

✔️ Asegurar macetas, muebles y objetos sueltos en balcones o terrazas.

✔️ No sacar los residuos fuera del horario permitido para evitar anegamientos.

Las autoridades recordaron además que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

El fenómeno meteorológico forma parte de una inestabilidad generalizada que afecta gran parte del centro y este de la provincia, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes.

