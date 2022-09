Rige un alerta amarillo por fuertes vientos para este viernes en Mar del Plata. Así lo anunciaron desde el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico confirma una jornada con chaparrones, una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 11 grados.

En cuanto al viento, se mantendrá en el sector suroeste y oscilará entre los 23 y 41 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 70 kilómetros por la tarde.

Actualmente el cielo se encuentra cubierto y la temperatura es de 7.1 grados con sensación térmica de 4.4 grados. La humedad es del 68% y el viento del sur recorre 14 kilómetros por hora.

Recomendaciones:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

