Roberto Chucho Páez: “No está el gobierno de Montenegro en las barriadas populares, su accionar es casi nulo”

El concejal del Frente de Todos Roberto Chucho Páez manifestó su malestar y su enojo ante la inacción y la ausencia del estado municipal en los sectores más pobres de Mar del Plata y criticó la ayuda económica a los grupos económicos que fugaron capitales durante los últimos cuatros años.

“Yo creo que hay un gobierno municipal que prácticamente no controla nada. Recibió 170 millones de pesos del estado provincial para afrontar el pago de salarios y surgieron problemas en el predio municipal de disposición final y el Intendente quiso responsabilizar a las autoridades provinciales y nacionales por el conflicto. Además, como única respuesta militarizó el predio, mandó a la Infantería para reprimir a la gente que trabaja allí. Desestimó el diálogo y la conformación de una mesa que permitiera generar consenso en pos de resolver el conflicto.

También observo que prácticamente no hay ayuda social, nosotros votamos la posibilidad de que el municipio reciba donaciones y pedimos que nos den un listado de las que recibieron y mandaron algo muy pobre en cuanto a las explicaciones requeridas No está el gobierno de Montenegro en las barriadas populares, su accionar es casi nulo.

El edil del FdT también cuestionó el rol del Ejecutivo local ante la pandemia y anticipó que su bloque se opondrá a todo tipo de rebajas de salarios a los trabajadores municipales. “La semana pasada nos preocupamos muchísimo cuando escuchamos las declaraciones del Secretario de Gobierno Santiago Bonifatti acerca de la posibilidad concreta de llevar adelante un plan de austeridad, y este plan de austeridad contemplaba la idea de revisar el sueldo de los trabajadores municipales, las horas extras, todo lo vinculado con el personal, pero no hablaba para nada de revisar los contratos de alquileres del municipio, no hablaba para nada de reducir la planta política, cuestión que ya oportunamente nosotros lo denunciamos cuando se votó el presupuesto y allí avizorábamos serios problemas a futuro. Obviamente nosotros nos vamos a oponer y vamos a tratar de consensuar con otros bloques políticos para tener los números necesarios que nos permitan desestimar este proyecto de reducción de salarios”.

En este sentido Páez también revalorizó el desempeño de los empleados municipales que realizan tareas esenciales en la ciudad. “Nos parece un despropósito que se piense en una situación de crisis como la que estamos viviendo tratar de hacer recortes siempre por el lugar más débil de la sociedad, que en este caso son los trabajadores. El gobierno municipal claramente demuestra que tiene un ADN neoliberal y cuando se dan las circunstancias lo manifiesta claramente. Ellos siempre cuando hablan de reducir gastos en lo primero que piensan es en afectar el salario de los trabajadores, nunca piensan en otras medidas que pueden ser efectivas y además Montenegro deja en evidencia que no respeta la actividad de los empleados y las empleadas que trabajan todo los días en el marco de esta pandemia en actividades esenciales, brindándole un servicio a toda la comunidad”.

En referencia a la pandemia y la cuarentena obligatoria en Mar del Plata, Páez mostró su disconformidad por la falta de controles de la gestión del intendente Montenegro..

“Creemos que hay que seguir profundizando esta cuarentena y profundizando todo lo relacionado con los controles sanitarios. Entendemos la cuestión económica, pero lamentablemente todo esto se termina a partir de que podamos, en hipótesis, pensar que puede haber un rebrote, que el virus tenga mayor presencia comunitaria Hoy tenemos que seguir haciendo este esfuerzo que nos plantea el gobierno nacional y provincial y debemos cuidarnos entre todos. Quiero recordar que en Mar del Plata se hizo una prueba piloto y el segundo día fue un fracaso. El gobierno municipal debió controlar y no lo hizo, hasta un funcionario salió en muchas fotos caminando con un perro cuando esto no se podía hacer. Montenegro no pudo controlar ni siquiera a sus funcionarios para que respeten la cuarentena. Tampoco se controla la frecuencia ni la limpieza del transporte de pasajeros, el municipio hoy está totalmente ausente. Estamos evaluando desde nuestro bloque, desde la Comisión de Calidad de Vida que preside la concejala Marina Santoro pedir al Ejecutivo que se realicen los mismos testeos que se practican en ciudad de Buenos Aires y en algunos sectores de la provincia, dado que hay en Mar del Plata mucha similitud con ciertos barrios de Capital Federal, sobre todo para prevenir la propagación del virus. Por eso valoramos la ayuda social que está implementando el gobierno nacional y provincial. Hay un Estado presente que busca y genera acciones para dar respuesta a todos los hogares de nuestra patria, esto cuatro años atrás parecía algo impensado”.

En referencia a la ayuda económica que implementó el gobierno nacional y favoreció a grupos que repartieron ganancias, fugaron capitales y ganaron mucho dinero durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, Páez fue contundente al señalar que” se tenía que haber revisado una metodología de selección, porque hay grupos económicos que se han enriquecido durante todo este tiempo. Esto tiene que ver con la moral, a estos sectores les debería dar vergüenza solicitar una ayuda al Estado para pagar salarios, pero siempre toman de rehenes a los trabajadores. Igual creo que es importante recordar que este gobierno lleva seis meses y todavía no llegó a acomodarse y sufre una pandemia. Yo a esos grupos económicos no les doy ningún tipo de ayuda, esos grupos son parte de los que saquearon y fugaron capitales y finalmente contrajeron la deuda externa. Ellos tienen espalda para aguantar, es muy distinto para aquellos que tienen un comercio chico y deben afrontar el sueldo de dos o tres empleados y no tienen capital suficiente y además vienen con una economía en baja por el modelo neoliberal que llevó adelante Mauricio Macri”.

