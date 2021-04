Roberto Chucho Páez: “Trasladar de lugar la Zona Roja es trasladar el problema de un lugar a otro”

Roberto Chucho Páez, concejal del Frente de Todos, criticó el proyecto que elevó el edil oficialista Nicolás Lauria mediante el cual propone la reubicación de la denominada Zona Roja a Diagonal Canosa.

“Me parece que no debemos tomar posiciones tan simplistas, no creer que a través de una ordenanza vamos a resolver un problema. Yo creo que trasladar de lugar la Zona Roja es trasladar el problema de un lugar a otro, me parece además que son cuestiones para abordar desde lo social”.

Páez en su alocución manifestó que dicha ordenanza tiene la firma de Lauria pero fue consensuado y pensado por todos los integrantes del Ejecutivo local.

“Este es un proyecto que se elaboró en conjunto con el Secretario de Seguridad y tiene la aprobación del intendente Guillermo Montenegro. Nunca planificaron darle a esta problemática un abordaje social e integral, solo pretenden traspasar los conflictos de un barrio a otro. Creo que esto es una barbaridad, no se puede rápidamente tomar una decisión de esta índole, y en efecto le pedimos al Intendente que dé la cara con los vecinos y les explique lo que quiere hacer.

El edil de FdT fue categórico al señalar que su bloque no votará el proyecto y dejó en claro que el mismo necesita un tratamiento mucho más serio.

“No vamos a acompañar esta ordenanza, queremos un tratamiento mucho más serio, más responsable, un abordaje con entendidos en la materia, estudiar la problemática social y de seguridad. Debemos recordar que existe allí el narcomenudeo y la venta de drogas, hace poco tiempo fue condenado un policía de la Comisaría Cuarta por su connivencia con el delito. Pedimos un debate serio y no avalamos esta payasada del intendente Montenegro que solo tiene fines electoralistas”.

Comentarios

comentarios