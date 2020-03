RockNrolla 2020: Reprogamado 25.3

El ciclo de bandas emergentes más importante de Mar del Plata suma un nuevo capítulo en El Club Concert Bar el miércoles 25.3 debido a cuestiones de público conocimiento

En esta ocasión, se presentará Cabeza de Nuez, Íntimo Interactivo, y Tesis. El show comenzará a las 21 en el escenario de Córdoba 2253.

Este ciclo presenta lo mejor de escena emergente

tanto de Mar del Plata como de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires desde hace casi una década.

Cabeza de Nuez

Es Almendra Mileo, quien nació el 14 de Diciembre del 2000 en Mar del Plata. Nieta e hija de celebres músicos marplatenses, el ámbito natural desde su niñez fue el arte. Su abuela, Rosamary Orofino, es una prodigiosa maestra de música y concertista de piano, mientras que su padre, Sergio Mileo, es un reconocido músico percusionista en la ciudad. Él es quien creó y fundó el Festival Mar del Plata Percusión (2004-actualidad).

A partir de sus tres años Almendra comenzó estudios de danzas en el Ballet Estudio dirigido por la maestra Beatriz Schraiber, integrando parte de su Ballet del Atlántico entre los años 2008 y 2013. Luego, con 8 años, ingresó a la Escuela Municipal de danzas Norma Fontenlla egresando luego de 7 años de estudio de las dos modalidades danza clásica y danza contemporánea (2008-2017). En el mismo establecimiento Almendra formó parte del Ballet de Cámara Municipal Contemporáneo entre los años 2014 y 2018. Actualmente sigue perfeccionándose y capacitándose tanto en la danza como en la música.

Su primer encuentro con instrumentos musicales fue con los de percusión, que desde pequeña cultivó y experimentó basada en todas las enseñanzas de su padre.

Con solo 4 años comenzó sus primeras clases de piano con la maestra Hilda D’onofrio (2004-2007). También exploró en el ámbito de la música distintos instrumentos, como guitarra, ukelele, flauta, batería, percusión y accesorios.

A lo largo de su intensa trayectoria, Almendra formó parte del Ensamble Juvenil MdP Percusión, con presentaciones en el “Encuentro de Percusión” en la ciudad de Tandil en 2013, o en la Bodega del Teatro Auditorium, en varias ocasiones junto con prestigiosos músicos, como Alejandro Herrera (bajista) y Estaban Garvie (trompetista), también en otras salas del mismo Teatro como en la Sala Lauretti y la Payró compartiendo con el ensamble “Perculocos”.

Cuentan también con presentaciones en vivo en transmisiones televisivas, entre ellas “Sábado Bus” -Telefe-, también en Canal 10 MdP, entre otras.

Almendra también forma parte de la banda Tributo a Charly Garcia “Influencia” como percusionista, es vocalista invitada en la banda Homenaje a Spinetta “Nubes en procura de una brisa”, es percusionista invitada para tocar en la banda “Magnolia” creada por Fabián Spampinato .

Este año la encuentra con su nuevo proyecto musical llamado “Cabeza de Nuez”, en el cual se inspira de todos sus ídolos musicales, como por ejemplo Les Luthiers, Santana, The Beatles, Charly Garcia , el Flaco Spinetta, y María Elena Walsh, entre otros.

Íntimo Interactivo

Es un dúo acústico marplatense que comenzó en enero del año 2016, y se dedica a realizar covers de música nacional (Charly García, Spinetta, Soda Stereo, Pappo, Fabiana Cantilo, etc.), como internacional (Beatles, Radiohead, Michael Jackson, Kiss, Coldplay, etc.)

La modalidad particular del show que realizan es el motivo por el cual llevan el nombre de Íntimo Interactivo, esto hace que cada show sea diferente y el público sea partícipe del mismo evento no solamente brindando su atención y aprecio.

Íntimo Interactivo es: Lucas Dominguez y Carolina Bustamante

Tesis

Es una banda de Rock Marplatense formada en el 2017. El 13 de Mayo de ese año debutó en el teatro Roxy como invitados de Vox Dei durante la celebración de los 50 años de Rock Nacional.

Luego fueron tocando en distintos escenarios de Mar Del Plata hasta empezar a ser tenidos en cuenta en algunos eventos locales como el Festival FoodArt y el concurso MarDel Suena 2018, donde llegaron a ser finalistas.

Durante el 2019 alternaron con algunos shows mientras grababan su primer álbum de estudio en El Bunker Estudio. Cerraron el año tocando junto a Abril Sosa (Ex Catupecu Machu y vocalista de Cuentos Borgeanos).

El 23 de diciembre de ese año, la banda lanzó un videoclip titulado “Secuencias”, el cual es además el primer adelanto del nuevo álbum a estrenarse en el primer cuatrimestre del 2020.

El 8 de Marzo pasado, los Tesis lanzaron su segundo sencillo denominado “Ama”. Actualmente están por sacar su nuevo álbum titulado “Secuencias”.

Tesis tiene un sonido propio y personal. Sus influencias van desde Soda Stereo, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, y Panic! At The Disco, entre otras. Su principal género es Rock Alternativo ya que derivan al Pop Rock, Funk Rock entre otros sub géneros del rock.

Tesis es:

Dylan Diana (Vocalista y segunda guitarra)

Leopoldo “Polo” Lening Celaya (Guitarrista y coros)

Ian Franco Papasodaro (Bajo y coros)

Tomás Chiodi (Batería)

