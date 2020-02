RockNRolla de Comedia

El ciclo de bandas emergentes más importante de Mar del Plata se fusionará este miércoles con el Stand Up para traer algo totalmente novedoso a la ciudad.

El ciclo RockNRolla suma un nuevo capítulo en El Club Concert Bar este miércoles.

En esta ocasión, se presentará la banda Matungo junto a The Outsiders Stand Up. El show comenzará a las 21 en el escenario de Córdoba 2253.

Este ciclo presenta lo mejor de escena emergente

tanto de Mar del Plata como de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires desde hace casi una década.

Matungo

Tiene su origen en diciembre de 2017 cuando Javier “Supercharger” Menaldi y Emiliano Mc Fly deciden juntarse a hacer música juntos nuevamente tras 25 años sin hacerlo (ellos habían formado una banda de breve duración en 1992). A este proyecto (originalmente de laboratorio) se le suma en noviembre Cristian Alegre (compañero de Mc Fly en “Salvador Sali” y “Los Buitres”) aportando canciones y dando un nuevo rumbo a tal proyecto.

La banda transita por diferentes estilos musicales que pasan por el hard rock, el blues, el pop, el funk y el rock n roll combinando en vivo versiones de algunas canciones clásicas haciendo del show un momento intenso.

Desde su comienzos ya actuaron en distintos Pub de la ciudad , como Casa Rock, Hawai Pool, El Rojo y también en la temporada 2018-2019 realizaron una gira por la costa , Miramar , Santa Clara, Mar de Cobo, Mar Chiquita, ademas formaron parte, en el mes de Septimbre en La Semana del Rock realizado por Cultura Mar del Plata en el Teatro Colon.

The Outsiders Stand Up

Presenta:

PECADOS CAPITALES

En esta oportunidad, cuatro comediantes estarán desnudando sus

pecados con el presencia de Matungo.

Los comediantes que participan en esta oportunidad son:

Osmar Cabrera, humorista, cantante y performer. Cara rota con

experiencia comprobable. Hace cuatro años que se sube a escenarios de la

ciudad y la zona para hacer reflexionar -y quizás, reír- al público.

Dodi Gentili, comediante de Stand Up marplatense. Se encuentra

en el circuito local desde el año 2014 y desde ese entonces ha producido y

participado en espacios de comedia en bares, teatros, radio y televisión,

como por ejemplo, Jam. También ha sido participe de ciclos televisivos

como Humor de Medianoche, en sus dos temporadas, programa emitido por

Telefe Mar del Plata.

Ezequiel de la Torre, comediante local desde hace dos años, ladri

de toda la vida. Participó de ciclos de comedia como Humor del Nuestro y

Stand Up Fest. Su humor se caracteriza por su acidez y oscuridad, llevando

al público a la risa, la reflexión y el encuentro con los propios límites.

Luciana Albornoz, comediante local, escritora y productora, ha

producido y participado en los últimos seis años ciclos como Humor del

Nuestro, I am Stand Up, Humores de Verano, Se dice Stand Up y Stand Up

Fest. Siempre cebollita, salió segunda en el ciclo televisivo “Humor de

Medianoche”, de Telefé Mar del Plata. Siempre pila nunca impila, sus

monólogos abordan temas múltiples, como el trabajo, la vida cotidiana, la

pareja y la amistad.

Comentarios

comentarios