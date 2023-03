Rodarán una película de Netflix en Mar del Plata

El intendente Guillermo Montenegro celebró esta noticia y destacó que “además de mostrar Mar del Plata al mundo, esto fortalece la industria del polo audiovisual. Incentiva y promueve la realización de producciones en la ciudad, fomentando el trabajo conjunto entre productoras locales, nacionales e internacionales”.

Para esto, se creó una Unidad de Gestión con las dependencias que tienen injerencia para facilitar las tareas y así incentivar el crecimiento de esta industria en la ciudad. Por ejemplo, en el uso del espacio público, se elaboraron los protocolos para gestionar la solicitud y otorgamiento de permisos de filmación y fotografía. También se desarrolló un manual de procedimiento, que brinda información acerca de los pasos requeridos para tramitar un permiso de filmación.

Además se implementó el Registro Municipal de la Industria audiovisual, para habilitar a productoras y locacionistas a tramitar los permisos, y se creó una ventanilla única para el ingreso y gestión de las solicitudes Mar del Plata SET

Sobre este punto, el Intendente destacó: “Estamos pensando en la creación del Polo Audiovisual, porque esta industria además de ser arte, cultura e identidad, es un mercado que no para de crecer y generar nuevos puestos de trabajo. Hoy el sector representa el 60% de las industrias culturales de Argentina y eso es algo que no podemos desconocer”.

En esta línea, el jefe comunal remarcó que “a través del trabajo realizado en la Ventanilla Única Audiovisual y los demás programas, convocamos propuestas de nivel internacional, que resultan no solo en trabajo local de técnicos, extras e industria hotelera y gastronómica, sino también en una difusión de Mar del Plata dentro y fuera de Argentina”

En la reciente apertura de sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante, el intendente adelantó que “vamos a impulsar un régimen general de exenciones impositivas para aquellos rodajes que por su magnitud y alcance, sean declarados de interés productivo, cultural o turístico”.

CORTES DE TRÁNSITO PROGRAMADOS

Debido a la grabación del largometraje de Netflix, se realizarán una serie de cortes de tránsito:

El 7 de marzo entre las 6 y las 20 no se podrá estacionar sobre Colón desde Buenos Aires hasta Arenales.

El 8 de marzo entre las 12 y las 21 no se podrá estacionar en Boulevard Patricio Peralta Ramos desde Castelli hasta Rawson. De 18 a 3 habrá cortes de tránsito vehicular en el Boulevard Patricio Peralta Ramos desde Santa Fe hasta Córdoba.

El 9 de marzo desde las 17 hasta las 06 no se podrá estacionar en Entre Ríos desde Rivadavia hasta, Luro y habrá posibles cortes de tránsito vehicular intermitentes en Rivadavia y Santa Fe.

Fuente: Canal 8 Mar del Plata

Comentarios

comentarios