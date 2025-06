Rose Gun regresa a Mar del Plata con su tributo a «Guns n Roses»

¡Prepárate para vivir una noche inolvidable! El próximo viernes 13 de junio a las 21hs en Abbey Road, Mar del Plata, te da la oportunidad de sumergirte en la experiencia ROSE GUN TRIBUTE. Acompañanos en un viaje musical a través de las canciones que han marcado generaciones, presentado por el mejor show integral Gunner de Latinoamérica.

Rose Gun es el tributo que representa más fielmente a Guns N’ Roses. Han ganado rápidamente este prestigioso estatus gracias a su compromiso con la excelencia y el respeto por el legado de la banda original. Cada detalle cuenta: desde el repertorio y la ejecución musical impecable hasta el uso de instrumentos, amplificadores y vestuario auténticos. Todo esto para ofrecer una verdadera experiencia gunner en cualquier escenario.

Una verdadera noche para los fanáticos de los Guns N Roses, quienes podrán disfrutar de una previa antes del arribo de la banda a la Argentina en el mes de octubre del corriente año.

Sobre el escenario de Abbey Road, entes de la presentación de «Rose Gun», la banda marplatense «Jueces de Mármol» subirá a escena para interpretar los clásicos temas de «Riff», la mítica banda del metal argentino liderada en su momento por Pppo Napolitano.

Desde su formación en 2018, la banda ha recorrido un camino lleno de evolución. Lo que comenzó como una reunión de amigos para tocar covers de hard rock de los años 80 y 90, se transformó rápidamente en un proyecto profesional con un enfoque claro: llevar la música y la magia de Guns N’ Roses a los escenarios más importantes.



El punto de inflexión llegó con la incorporación de un vocalista capaz de emular con precisión la voz y el carisma de Axl Rose. A partir de ese momento, el repertorio de ROSE GUN se centró exclusivamente en las icónicas canciones de Guns N’ Roses, y la banda se dedicó a perfeccionar cada detalle, tanto escénicos, actorales y musicales; desde el vestuario, instrumentos utilizados en vivo, hasta la interpretación de los músicos en el escenario.



Con éxitos que abarcan desde Appetite for Destruction hasta Use Your Illusion, la banda ha sabido captar la esencia de los años dorados del rock, incorporando elementos visuales y escénicos que recrean las giras más memorables de Guns N’ Roses.



ROSE GUN ha ganado un lugar destacado en el circuito de rock de Argentina, presentándose en reconocidas salas como La Trastienda, Lucille, Abbey Road (MDQ) y participando en festivales de renombre.



Por primera vez obtuvieron la oportunidad de presentarse en el Live Era de Montevideo, Uruguay.



Además, ROSE GUN continuó su gira en Argentina con presentaciones programadas en Floyd (Rosario) y Tribus Club de Arte (Santa Fe), llevando su enérgico show a nuevos públicos.



Para finales del 2024 cerraron el año con un espectáculo en La Trastienda Club, donde los fans pudieron disfrutar de una experiencia totalmente renovada, que consolidó aún más a ROSE GUN como el tributo a Guns N’ Roses más importante de Latinoamérica.



Con un repertorio que incluye himnos inmortales como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, November Rain y muchos más, ROSE GUN no sólo ofrece música, sino una experiencia envolvente que revive la energía y el poder del rock en su máxima expresión.

«ROSE GUN» TRIBUTO A GUNS N ROSES Banda Invitada:«Jueces de Mármol»

Abbey Road concert barViernes 13 de junio – 21hs Juan B Justo 620 Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en Sistema Online: Articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

Conex Tienda Urbana – San Martin 3263

www.abbeyroadmdq.com.ar

«EL LUGAR DONDE SIEMPRE SUCEDEN COSAS»

