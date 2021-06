«Roto» el nuevo single de Exiliado

Adelantando material de su tercer álbum de estudio, llega Exiliado con una nueva propuesta para el rock argentino.

Además el viernes 26 de marzo, Exiliado, presentó el primer capítulo de su miniserie documental llamada ¨ Camino en la egolución¨ la misma retrata la grabación de su nuevo disco y el camino por el cual la banda llega hasta allí.

Camino a la egolución consta de 8 capítulos que fueron emitidos a través de su canal de youtube.

Acerca de Exiliado

Formado a mediados del 2008

Realizadores y participantes del rock under de la ciudad de Mar del Plata llevaron su música a encuentros nacionales, internacionales, conciertos, ciclos y festivales alrededor del país, siendo reconocido su trabajo de interés cultural por la Secretaría de Cultura del Partido de Gral. Pueyrredon.

En Junio del 2013 presentaron su primer material discográfico homónimo titulado “Exiliado”, una producción independiente de gran impacto en su ciudad que formó parte del sello MTM Prod Record, de Marcelo Tommy Moya, acompañado de un concierto presentación del disco en Abbey Road, levantando la bandera de su género. En la misma presentación se grabó su primer DVD titulado “Exiliando un sueño” que contiene imágenes de dicho recital.

Este disco les daría el puntapié inicial para tocar en grandes festivales como Quilmes Rock de ese mismo año y con bandas de gran calibre como La Renga, Almafuerte, Carajo, Vox Dei, Eruca Sativa, entre otros.

Con el transcurso de los shows y logrando un reconocimiento a nivel provincial, mediados del 2016 sale a la luz su segundo material discográfico denominado “En la vida y en la muerte”, disco conceptual que abarca una mierda introspectiva del hombre, llevando la impronta del mismo paralelismo de la vida y la muerte en un ciclo o proceso en el cual el humano atraviesa constantemente en su camino de un punto a otro.

A finales del mismo año arranca la gira de su segundo disco titulado “En la vida y en la muerte Tour” una gira que los haría recorrer las principales ciudades de Argentina y países limítrofes recorriendo más de 26.000 km del territorio argentino. Festivales importantes como Cosquín Rock 2017, finales del certamen Metal Battle Wacken 2018 y nominados como mejor recital en la terna de los premios Estrella de Mar, fueron uno de los puntos fuertes a destacar del tour que los enfocaría aún más en la escena emergente nacional.

En 2018 festejaron su décimo aniversario, armando un show masivo y con grandes invitados de la escena local, logrando una puesta escénica nunca antes vistas en su shows, que finalmente concluiría con el cierre de la gira en su ciudad.

Comienzo del 2019 presentaron en sociedad el single “Sr, wake up…”un mash up entre las bandas “Las Manos de Filipi” y “Rage Against the Machine”, para luego entrar a componer su nuevo material.

Para principios del 2020, nace el “Exifest” el primer festival de Exiliado que convoca artistas de toda la provincia de Buenos Aires, en un formato de recital y otras actividades artísticas generando una gran respuesta de la gente apoyando el movimiento ocasionado.

Comentarios

comentarios