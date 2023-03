Ruidosa protesta de UTHGRA contra la precarización laboral en una parrilla

El sindicato se manifestó en La Cabrera, donde trabajadores y trabajadoras están mal registrados y sufren diferencias en el cobro de haberes, el aguinaldo, el plus de temporada y las horas extra. «Solo dan respuestas evasivas para sostener la informalidad», cuestionó Pablo Santín.

Agotadas todas las vías de diálogo, UTHGRA Mar del Plata se declaró en estado de alerta y desplegó este sábado una ruidosa protesta en las puertas de la parrilla La Cabrera, con el objetivo de exigir el cede de la continua precarización laboral y la «urgente adecuación de las condiciones de trabajo a la legislación vigente».

Pasadas las 12, la conducción del sindicato y decenas de delegados y delegadas se manifestaron en este establecimiento gastronómico ubicado en San Lorenzo al 1400, donde tras varias inspecciones se constataron múltiples irregularidades laborales que, pese a los reclamos, no fueron solucionados hasta el momento.

La mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de esta parrilla realiza jornadas full time o completas, de 8 horas diarias, aunque solo están registrados bajo una «media jornada mentirosa», impactando así lo antes dicho en sus recibos de sueldo.

En consecuencia, se han generado diferencias salariales no solo en cuanto al pago de haberes, sino también en cuanto al pago de medio aguinaldo y el plus de temporada.

También se constató la falta de pago de horas extras realizadas por los trabajadores y la violación al derecho de descanso semanal previsto por el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04, al no otorgar los francos previstos por el convenio aplicable.

Al respecto, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, contó que se llegó a esta ruidosa protesta tras «agotar las vías de diálogo», ya que «durante todo el año citamos a los responsables de La Cabrera al Ministerio de Trabajo para regularizar la situación laboral, pero solo recibimos respuestas evasivas con intenciones de sostener esa informalidad».

«No vamos a permitir que se sigan vulnerando derechos en este establecimiento, mucho menos después de una excelente temporada con muchísimo trabajo. Los responsables de La Cabrera deben regularizar ya mismo a sus trabajadores y trabajadoras como corresponde. No se puede jugar con los derechos laborales, deben acatarse a lo que marca la ley», agregó el dirigente.

La medida gremial se repetirá este sábado a la noche y continuará hasta que cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de esta parrilla sea debidamente registrado y establecimiento adecúe las condiciones de trabajo a la legislación vigente.

