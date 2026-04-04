Rusia: un paciente recibió la primera vacuna oncológica personalizada

El sistema de salud ruso puso en marcha un tratamiento con un fármaco contra el cáncer. El primero en recibir una dosis fue un paciente de 60 años.

En Rusia, el primer paciente recibió una vacuna oncológica personalizada de fabricación nacional para el tratamiento del cáncer, según informó este miércoles el Ministerio de Salud de ese país.

El fármaco, denominado Neooncovac, es una vacuna de ARNm que se administró en el Centro Nacional de Investigación Médica en Radiología (NMIts radiologii) a un paciente de 60 años con melanoma cutáneo (cáncer de piel), originario de la provincia rusa de Kursk.

Según la información oficial, ante el alto riesgo de progresión de la enfermedad y las limitadas opciones que ofrecen los tratamientos convencionales, la vacuna se plantea como una herramienta clave para el control de la patología.

Cómo sigue el tratamiento

Su aplicación sigue un esquema escalonado: tres dosis durante las dos primeras semanas, luego una cada 21 días, hasta completar un total de diez administraciones.

El preparado se elabora de manera personalizada en un laboratorio inmediatamente antes de su uso.

Andréi Kaprin, director general de NMIts radiologii, destacó que este enfoque supone un cambio de paradigma, ya que no se trata simplemente de tratar la enfermedad, sino de «enseñar» al sistema inmunitario a reconocer y destruir las células que representan una amenaza real. De confirmarse su eficacia en el tratamiento del melanoma, se prevé ampliar las indicaciones de este tipo de vacunas.

Denís Logunov, director del Centro Gamaleya de Moscú, señaló que en el desarrollo del fármaco se han integrado las mejores construcciones genéticas y soluciones informáticas disponibles.

Según explicó, la colaboración entre oncólogos y especialistas en vacunas en el marco de un consorcio ha sido clave para lograr que este tratamiento llegue hasta el paciente.

Qué son las vacunas de ARNm rusas

El ARNm es un ácido ribonucleico que transfiere información genética del ADN a los ribosomas. La principal ventaja de este fármaco, desarrollado por los centros Gamaleya y NMIts radiologii, es su carácter personalizado. A partir del análisis genético del tumor de cada paciente, se genera una vacuna única que «enseña» al sistema inmunitario a reconocer las células cancerosas.

Para ello, se desarrolló un ‘software’ con inteligencia artificial que permite determinar el perfil mutacional individual y diseñar un medicamento a medida. Luego se sintetiza la vacuna de ARNm y se encapsula en nanoestructuras lipídicas para su administración.

Los primeros tres prototipos se presentaron en diciembre de 2025. Cada dosis personalizada tiene un costo de 300.000 rublos (unos 3.700 dólares) para el Estado, pero los pacientes la reciben de forma gratuita.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios