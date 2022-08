RUSS EN ARGENTINA

10 DE DICIEMBRE

GROOVE, PALERMO

Russ anuncia su esperada llegada a la Argentina

El rapero estadounidense de 28 años es uno de los artistas más comprometidos y populares de su generación.

Durante la década de 2010, Russ Vitale, un rapero, cantante, compositor y productor, surgió del underground del área de Atlanta con docenas de sencillos y álbumes independientes, todos los cuales estaban disponibles gratuitamente como descargas. Firmando con las mayores compañías en 2017, lanzó su gran avance, el álbum Top Ten certificado platino There’s Really a Wolf. También logró el Top Five de Billboard 200 con Zoo de 2018 y Shake the Snow Globe de 2020, antes de lanzar los álbumes complementarios Chomp y Chomp 2.

Inspirado por 50 Cent y Eminem, así como por el rock clásico que absorbió cuando era joven, Vitale, nacido en Nueva Jersey, aprendió gradualmente a tocar varios instrumentos, incluida la guitarra, que le enseñó su padre. Después de un breve período de inscripción en Kennesaw State, Vitale estableció Diemon, un colectivo y una etiqueta. Su producción prolífica alternaba entre arrogantes himnos modernos de hip-hop y baladas aturdidas orientadas al R&B, con ganchos melódicos relajados como elemento común en ambos modos. Gradualmente ganó un seguimiento significativo a través del boca a boca y la exposición de semanarios alternativos y las principales publicaciones de rap. En 2015 y 2016, su carrera realmente repuntó con cortes como «Losin Control», «What They Want» y «Pull the Trigger», que se encontraban entre sus grabaciones más populares hasta ese momento.

Russ firmó con Columbia Records en 2017 y lanzó su debut en un sello importante, There’s Really a Wolf. El álbum contó con sencillos y debutó en el Top Ten del Billboard 200. Más tarde fue certificado como platino. A medida que avanzaba el año, Vitale continuó lanzando sencillos, incluidos «Prosper», «Maybe» y «Lean on You». Continuó su serie de sencillos en 2018, lo que condujo al lanzamiento de su segundo álbum de larga duración, Zoo. Con apariciones especiales de Rick Ross y Snoop Dogg, el álbum alcanzó el Top Five de Billboard 200. Los sencillos del álbum «The Flute Song» y «Missin You Crazy» ayudaron a impulsar el rendimiento del álbum, y la última pista obtuvo platino. Más tarde ese año, publicó un trío de pistas de Zoo-session como un EP titulado Just in Case.

Después de lanzar un puñado de sencillos que no pertenecen al álbum en 2019, Russ inició una nueva década en enero de 2020 con su tercer álbum para Columbia, Shake the Snow Globe. El set llegó al Top Five una vez más y el sencillo «Best on Earth» con Bia se convirtió en un éxito en las listas. Ese octubre, regresó con la canción que no pertenece al álbum «Paid Off», antes de completar el año con Chomp EP. Siguieron más temas que no pertenecen al álbum, incluido «Take You Back» de 2020 con Kehlani y «Ugly» de 2021 con Lil Baby. Un álbum de seguimiento, Chomp 2, llegó en diciembre de 2021 y contó con apariciones de Ransom y otros.

Días atrás se estrenó “Are You Entertained” tema que celebra el éxito de Russ y Sheeran y estar a la altura de su musical carreras Sheeran cambia entre cantar y rapear a lo largo de sus versos, «Met Russ in Carbone in Nueva York y ahora estoy matando el verso”, dice Sheeran, compartiendo su primer encuentro con Russ que provocó la idea de este sencillo y video.

Durante casi 10 años, Russ ha sido destacado escritor, compositor y productor, con 10 000 millones de reproducciones en Spotify/Apple Music y 2500 millones de visitas en YouTube. Estos son números asombrosos si se considera que el artista los ha logrado por su cuenta, únicamente sobre la base de su talento, sin la ayuda de un sello importante como es el caso de la mayoría de sus pares. Del soul al R&B pasando por el hip-hop, su música estalla en directo con una energía intensa que no deja indiferente a nadie.

