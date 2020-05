Sábado 23 de mayo: 5 actividades online para disfrutar en casa

En tiempos de cuarentena, una guía diaria con varias propuestas culturales elegidas especialmente para aprovechar de forma gratuita y a través de internet

“Tita, una vida en tiempo de Tango”, en La Plaza online

Este sábado desde las 20:30, de “TITA, Una Vida en Tiempo de Tango”, musical protagonizado por Nacha Guevara y que fuera uno de los grandes éxitos del Teatro Metropolitan Sura.

Espectadores de toda la Argentina y los países limítrofes vienen disfrutando desde el inicio de la cuarentena de los grandes éxitos de los últimos 15 años del Grupo La Plaza, ingresando a www.laplazaonline.com.ar.

Las funciones se transmiten por 24 horas y en forma gratuita con un incentivo para donaciones voluntarias y directas para la Cruz Roja Argentina. Asimismo, el Banco Santander propone el canje de puntos SuperClub que se convierten en donaciones por parte de sus propios clientes.

Puede ver la obra en este enlace.

El Festival de Mayo celebra la tradición y la patria con los vecinos de la Ciudad desde sus casas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta por primera vez el Festival de Mayo, una propuesta con una amplia oferta cultural multidisciplinaria en diversos escenarios digitales que irán interactuando desde las redes sociales de @museosBA, @patrimonioBA, @cascohistoricoBA, @Usinadelarte, @festivalesGCBA, @BAcapitalgastronomica y @BAsaludable.

En un momento donde estar en casa es también hacer patria, la Ciudad le agradece a los vecinos acercando en este festival obras de los Museos de la Ciudad y la tradición de los festejos patrios a cada una de sus casas. Habrá historia, pero también música y propuestas de gastronomía criolla para aprender y recuperar los sabores tradicionales y regionales argentinos.

El escenario de Usina del Arte presentará una amplia programación que incluirá una clase de cocina regional en vivo de Juliana López May y Rodrigo Mattera, también a la enóloga de la Bodega Ruca Malen, que compartirá tips esenciales a la hora de elegir un vino para acompañar las comidas tradicionales y una imperdible charla entre dos grandes cocineras y amigas: Juliana López May y Soledad Nardelli, que hablarán de las especialidades de la cocina argentina. Un juego patrio para aprender sobre la moda, las costumbres y los festejos de la época, un taller para hacer guirnaldas decorativas y un vivo musical en el que Tomás Lipán, uno de los mejores representantes de la música del norte argentino de la actualidad, se encontrará con el periodista Gabriel Plaza.

Además, BA Capital Gastronómica desarrolló un mapa interactivo con locales gastronómicos de toda la Ciudad, incluidos el Mercado Belgrano y San Nicolás, que ofrecen un menú patrio para pedir por delivery o retirar en el local durante esta semana.

Patti Smith en el CCK: un concierto de poesía, con el guitarrista Tony Shanahan e invitados especiales

En 2018, la legendaria cantante, poeta y artista visual Patti Smith regresó al país después de doce años para presentar una jornada de lectura de poemas y un concierto, ambos en el Auditorio Nacional.

El concierto de poesía, que se pone a disposición del público para disfrutar en línea, contó con la presencia –como invitados especiales– del escritor Alberto Manguel, que leyó una selección de textos de autoras argentinas, y del artista Guillermo Kuitca, a cargo del despliegue visual. Smith, por su parte, recitó la obra de William Blake, habló de la trascendencia de Arthur Rimbaud e intercambió libros sobre sus autores favoritos con Manguel.

Al final de la noche hubo espacio para la música, y Patti cantó su clásico “People have the power”, en un emotivo cierre que contó con la participación de todo el público.

Puede volver disfrutarlo en este enlace.

La tortuga

Una obra escrita y dirigida por Marcelo Allasino, con la actuación de Matilde Campilongo.

Sinopsis: Una mujer de más de cincuenta años acaba de ser operada de un tumor en la matriz. En su recuperación descubre las posibilidades que le ofrecen internet y las redes sociales, y planifica una videollamada con su mejor amiga de la adolescencia, a quien no ve desde entonces, y que vive en el exterior. El viaje de egresados a Bariloche, Flashdance, un embarazo no deseado y la muerte del amor que no fue, le abrirán la puerta a un pasado que – a fuerza de no haber sido superado – insiste en hacerse presente.

Puede verse este sábado a las 22:00. Entradas en este link.

“Viejo, solo y puto” en Timbre4

Una obra de Sergio Boris con actuación de Marcelo Ferrari, Darío Guersenzvaig, Federico Liss, David Rubinstein, Damián Smajo y Patricio Aramburu. Será emitida este sábado a las 20:00 y quedará disponible hasta el miércoles 27 de mayo a mediodía.

Sinopsis: La obra se instala en el cruce entre dos hermanos que atienden una farmacia, un visitador médico y dos travestis. Historias de derrumbes sentimentales, de amores prohibidos, de mandatos familiares sobre fondo de cumbia en una farmacia de turno en Wilde. Transcurre en una noche, durante la celebración por el título de Doctor en Farmacia y Bioquímica obtenido por el hermano menor.

Puede verse en este link.

